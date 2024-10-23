https://sputnik-georgia.ru/20241023/gruzinskie-bortsy-uspeshno-vystupayut-na-chempionate-mira-u-23-v-tirane-290493373.html
Грузинские борцы успешно выступают на чемпионате мира U-23 в Тиране
Грузинские борцы успешно выступают на чемпионате мира U-23 в Тиране
Sputnik Грузия
Всего грузины завоевали уже четыре медали 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе за первые два дня чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в Тиране завоевала четыре медали – золото, серебро и две бронзы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тирана принимает чемпионат мира по борьбе U-23 с 21 по 27 октября. Соревнования традиционно начали борцы греко-римского стиля. Борцы вольного стиля включатся в борьбу за медали с 25 октября. В финале грузин обыграл спортсмена из Армении Шанта Хачатряна со счетом 3:1. Еще один борец Диего Чхиквадзе (67 кг) проиграл в финале кыргызу Раззаку Бейшекееву и завоевал серебряную медаль. Фридон Абуладзе (60 кг) и Дата Чхаидзе (82 кг) завоевали бронзовые медали. Абуладзе разгромил индийского борца со счетом 9:1, а Чхаидзе с аналогичным счетом не оставил шансов азербайджанцу Алиеву. В среду, 23 октября, на ковер выйдут Темур Орджоникидзе (77 кг), Ачико Болквадзе (87 кг) и Георгий Цопурашвили (130 кг). Все трое поборются за бронзовую медаль турнира. Всего в чемпионате мира принимает участие 10 грузинских борцов греко-римского стиля. Чемпионаты мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проводятся с 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, армения
спорт, грузия, новости, тбилиси, армения
Грузинские борцы успешно выступают на чемпионате мира U-23 в Тиране
Всего грузины завоевали уже четыре медали
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе за первые два дня чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в Тиране завоевала четыре медали – золото, серебро и две бронзы.
Тирана принимает чемпионат мира по борьбе U-23 с 21 по 27 октября. Соревнования традиционно начали борцы греко-римского стиля. Борцы вольного стиля включатся в борьбу за медали с 25 октября.
Обладателем золотой медали стал Георгий Чхиквадзе.
В финале грузин обыграл спортсмена из Армении Шанта Хачатряна со счетом 3:1. Еще один борец Диего Чхиквадзе (67 кг) проиграл в финале кыргызу Раззаку Бейшекееву и завоевал серебряную медаль.
Фридон Абуладзе (60 кг) и Дата Чхаидзе (82 кг) завоевали бронзовые медали. Абуладзе разгромил индийского борца со счетом 9:1, а Чхаидзе с аналогичным счетом не оставил шансов азербайджанцу Алиеву.
В среду, 23 октября, на ковер выйдут Темур Орджоникидзе (77 кг), Ачико Болквадзе (87 кг) и Георгий Цопурашвили (130 кг). Все трое поборются за бронзовую медаль турнира.
Всего в чемпионате мира принимает участие 10 грузинских борцов греко-римского стиля.
Чемпионаты мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проводятся с 2017 года.