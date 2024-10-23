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Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября
Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября
Sputnik Грузия
Экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме 23.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов Минфина Грузии в связи с выходным днем не будут работать по всей в стране 25 октября, при этом экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. За услуги, оказанные до 18:00, тарифы, определенные постановлением правительства Грузии №96, не будут удвоены. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, общество, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, общество, служба доходов министерства финансов грузии

Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября

10:52 23.10.2024
© photo: Sputnik / StringerСлужба доходов Грузии
Служба доходов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов Минфина Грузии в связи с выходным днем не будут работать по всей в стране 25 октября, при этом экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК.

"Служба доходов Минфина Грузии сообщает, что, согласно постановлению правительства Грузии №359 от 21 октября и учитывая правила внутреннего распорядка Службы доходов, таможенные пункты пропуска, отделения санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отделения оформления и таможенной стоимости, а также квалификации товаров продолжат работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

За услуги, оказанные до 18:00, тарифы, определенные постановлением правительства Грузии №96, не будут удвоены.
Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.
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