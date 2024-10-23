https://sputnik-georgia.ru/20241023/kak-budut-rabotat-servisnye-tsentry-sluzhby-dokhodov-gruzii-25-oktyabrya-290486136.html

Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября

Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября

Sputnik Грузия

Экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T10:52+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов Минфина Грузии в связи с выходным днем не будут работать по всей в стране 25 октября, при этом экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. За услуги, оказанные до 18:00, тарифы, определенные постановлением правительства Грузии №96, не будут удвоены. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, экономика, общество, служба доходов министерства финансов грузии