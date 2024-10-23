https://sputnik-georgia.ru/20241023/kak-budut-rabotat-servisnye-tsentry-sluzhby-dokhodov-gruzii-25-oktyabrya-290486136.html
Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября
Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября
Sputnik Грузия
Экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T10:52+0400
2024-10-23T10:52+0400
2024-10-23T10:52+0400
грузия
новости
экономика
общество
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ec1de63eee1c583c9007d3ca7ee304.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов Минфина Грузии в связи с выходным днем не будут работать по всей в стране 25 октября, при этом экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. За услуги, оказанные до 18:00, тарифы, определенные постановлением правительства Грузии №96, не будут удвоены. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_beb5d01946d4511c4d6b55305a9b8c59.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, общество, служба доходов министерства финансов грузии
Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября
Экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов Минфина Грузии в связи с выходным днем не будут работать по всей в стране 25 октября, при этом экономические зоны оформления и таможенно-пропускные пункты будут обслуживать граждан в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК.
"Служба доходов Минфина Грузии сообщает, что, согласно постановлению правительства Грузии №359 от 21 октября и учитывая правила внутреннего распорядка Службы доходов, таможенные пункты пропуска, отделения санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отделения оформления и таможенной стоимости, а также квалификации товаров продолжат работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.
За услуги, оказанные до 18:00, тарифы, определенные постановлением правительства Грузии №96, не будут удвоены.
Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.