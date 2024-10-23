https://sputnik-georgia.ru/20241023/kak-idet-stroitelstvo-radiogoroda-v-tbilisi-290500406.html

Как идет строительство "Радиогорода" в Тбилиси?

Как идет строительство "Радиогорода" в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Территория "Радиогорода" занимает 12 гектаров, общий объем инвестиций в проект составляет до 90 млн лари 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Первый этап проекта развития территории бывшего радиозавода под названием "Радиогород" в Мухиани (на окраине Тбилиси) завершится через несколько дней, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Каладзе, проект развития территории в Мухиани – одно из предвыборных обещаний в 2017 году, реализуется столичным муниципалитетом совместно с бизнесом. Территория "Радиогорода" занимает 12 гектаров, общий объем инвестиций в проект составляет до 90 миллионов лари, из которых уже освоено 43 миллиона лари. Каладзе напомнил, что мэрия объявила аукцион на реализацию проекта в 2019 году, победителем стала ООО "Индустриальный город" (компания, входящая в "Аджара Групп"). "Мы подписали договор, которым передали компании в собственность территорию бывшего радиозавода, за которую было выплачено более 23 миллионов лари. Конечно, у компании есть обязательства, что нужно сделать и какой проект реализовать", – сказал он. По словам мэра, уникальность проекта определяется тем, что его реализация на окраине Тбилиси позволит создать интересный центр притяжения и инновационное пространство. На окраине Тбилиси появится "Радиогород">>Каладзе также рассказал о новых возможностях для развития бизнеса и трудоустройства, предоставляемых проектом. Кроме того, по его словам, "Радиогород" станет местом собраний технологических стартапов, образовательных программ, технологических компаний, местных и международных организаций. Реализация проекта будет способствовать обмену знаниями и новым связям между профессионалами в разных областях. На территории уже обустроено общее рабочее пространство, ресторан и площадки для игры в падел-теннис. Работы должны завершиться к концу 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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