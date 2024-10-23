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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T09:01+0400
2024-10-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за девять месяцев 2024 года составила 10,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 111,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 55,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки 53,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 29,2 тысячи тонн плодов, а также 28,6 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 223,6 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 527,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 411,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 111,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 69,1 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за девять месяцев 2024 года составила 10,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
522,8
2,2
Импорт
1 313,0
-3,7
Всего
1 835,8
-2,1
Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 111,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 55,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки 53,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 29,2 тысячи тонн плодов, а также 28,6 тысячи тонн спиртных напитков.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-сентябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
146,9
13,8
Спиртные напитки
110,1
169,2
Минеральные воды
60,9
25,7
Лимонад
49,2
2,8
Плоды
32,1
17,8
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 223,6 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 527,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 411,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 111,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 69,1 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
401,3
-15,9
Газ
114,6
16,2
Изделия из стали
66,2
82,8
Пшеница и меслин
52,2
38,1
Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа
33,3
13,3
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.