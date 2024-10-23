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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T09:01+0400
2024-10-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за девять месяцев 2024 года составила 10,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 111,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 55,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки 53,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 29,2 тысячи тонн плодов, а также 28,6 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 223,6 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 527,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 411,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 111,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 69,1 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 23.10.2024
© photo: Sputnik / StringerТрейлеры на дороге из Грузии в Россию на нейтральной территории между КПП Казбеги - Верхний Ларс
Трейлеры на дороге из Грузии в Россию на нейтральной территории между КПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за девять месяцев 2024 года составила 10,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

522,8

2,2

Импорт

1 313,0

-3,7

Всего

1 835,8

-2,1

Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 111,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 55,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки 53,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 29,2 тысячи тонн плодов, а также 28,6 тысячи тонн спиртных напитков.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-сентябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

146,9

13,8

Спиртные напитки

110,1

169,2

Минеральные воды

60,9

25,7

Лимонад

49,2

2,8

Плоды

32,1

17,8

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 223,6 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 527,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 411,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 111,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 69,1 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

401,3

-15,9

Газ

114,6

16,2

Изделия из стали

66,2

82,8

Пшеница и меслин

52,2

38,1

Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа

33,3

13,3

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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