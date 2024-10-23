https://sputnik-georgia.ru/20241023/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-290488307.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T09:01+0400

2024-10-23T09:01+0400

2024-10-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за девять месяцев 2024 года составила 10,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 111,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 55,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки 53,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 29,2 тысячи тонн плодов, а также 28,6 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 223,6 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 527,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 411,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 111,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 69,1 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения