https://sputnik-georgia.ru/20241023/kurs-lari-dollar-290488195.html

Курс лари на среду – 2,7262 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,7262 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0055 лари по отношению к доллару 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T09:48+0400

2024-10-23T09:48+0400

2024-10-23T09:48+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 октября в размере 2,7262 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0055 лари по отношению к доллару.

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