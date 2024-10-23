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МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 7,6%

МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 7,6%

Sputnik Грузия

В 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7% до 7,6%, а на следующий год спрогнозировал рост до 6%, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития страны. "В 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона. Также в среднесрочный период – в 2024-2029 годы – будет зафиксирован самый высокий экономический рост и в среднем составит 5,6% (самый высокий рост среди стран Европы)", - сказано в сообщении. По оценкам МВФ, в 2024 году прогноз экономического роста Грузии в 2,5 раза превышает средний показатель остальных кандидатов на вступление в Евросоюз, а в 2024-2029 годы в среднем будет превышать в 1,6 раза. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%.Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году составит 5,5%.Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, европа, международный валютный фонд, мвф