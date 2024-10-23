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Нападение на трансгендера в Тбилиси – задержан член коалиции "Сильная Грузия"
Нападение на трансгендера в Тбилиси – задержан член коалиции "Сильная Грузия"
Sputnik Грузия
В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", входящей в коалицию 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T13:18+0400
2024-10-23T13:18+0400
2024-10-23T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Давид Перадзе, член коалиции "Сильная Грузия", задержан по обвинению в нападении на женщину-трансгендера Нату Таликашвили, сообщает телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Таликашвили заявила, что ночью, 20 октября, мужчина сначала оскорблял ее, а после ударил по голове обломком кирпича. Как заявляют в МВД Грузии, Перадзе был задержан по горячим следам, ему предъявлено обвинение по статье "Насилие". В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", однако, как заявила лидер партии Анна Долидзе, месяц назад он принял решение покинуть ее. Коалиция "Сильная Грузия", объединившаяся к парламентским выборам 26 октября, представляет собой объединение партий "Лело для Грузии", учрежденной основателями одного из крупнейших банков страны (TBC), "Для народа", "Граждане" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, давид перадзе, анна долидзе
происшествия, грузия, новости, тбилиси, давид перадзе, анна долидзе
Нападение на трансгендера в Тбилиси – задержан член коалиции "Сильная Грузия"
В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", входящей в коалицию
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Давид Перадзе, член коалиции "Сильная Грузия", задержан по обвинению в нападении на женщину-трансгендера Нату Таликашвили, сообщает телеканал "Имеди".
Таликашвили заявила, что ночью, 20 октября, мужчина сначала оскорблял ее, а после ударил по голове обломком кирпича.
Как заявляют в МВД Грузии, Перадзе был задержан по горячим следам, ему предъявлено обвинение по статье "Насилие".
В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", однако, как заявила лидер партии Анна Долидзе, месяц назад он принял решение покинуть ее.
"Партия "Для народа" давно выступает против насилия в любой форме и, естественно, осуждает все проявления насилия. Мы, партия "Для народа", разрываем всяческое сотрудничество с Давидом Перадзе, пока не завершится расследование и не будет установлена истина", – заявила Долидзе.
Коалиция "Сильная Грузия", объединившаяся к парламентским выборам 26 октября, представляет собой объединение партий "Лело для Грузии", учрежденной основателями одного из крупнейших банков страны (TBC), "Для народа", "Граждане" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".