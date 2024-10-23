https://sputnik-georgia.ru/20241023/napadenie-na-transgendera-v-tbilisi--zaderzhan-chlen-koalitsii-silnaya-gruziya-290494740.html

Нападение на трансгендера в Тбилиси – задержан член коалиции "Сильная Грузия"

Нападение на трансгендера в Тбилиси – задержан член коалиции "Сильная Грузия"

Sputnik Грузия

В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", входящей в коалицию 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T13:18+0400

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2024-10-23T13:18+0400

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анна долидзе

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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Давид Перадзе, член коалиции "Сильная Грузия", задержан по обвинению в нападении на женщину-трансгендера Нату Таликашвили, сообщает телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Таликашвили заявила, что ночью, 20 октября, мужчина сначала оскорблял ее, а после ударил по голове обломком кирпича. Как заявляют в МВД Грузии, Перадзе был задержан по горячим следам, ему предъявлено обвинение по статье "Насилие". В список коалиции Перадзе попал по квоте партии "Для народа", однако, как заявила лидер партии Анна Долидзе, месяц назад он принял решение покинуть ее. Коалиция "Сильная Грузия", объединившаяся к парламентским выборам 26 октября, представляет собой объединение партий "Лело для Грузии", учрежденной основателями одного из крупнейших банков страны (TBC), "Для народа", "Граждане" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, давид перадзе, анна долидзе