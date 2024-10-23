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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241023/parlamentskie-vybory-2024-golos-naroda-i-ego-ozhidaniya-290508379.html
Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания
Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания
Sputnik Грузия
До парламентских выборов в Грузии осталось совсем немного времени, и граждане уже знают, чего ждут от будущего правительства 23.10.2024, Sputnik Грузия
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Съемочная группа Sputnik Грузия провела опрос на улицах Тбилиси, чтобы узнать, за кого планируют голосовать люди и какие надежды они связывают с этими выборами. От мирной и стабильной страны до экономического роста — мнения разнообразны.Узнайте, что говорят жители столицы о будущем Грузии, и за кого они собираются отдать свой голос.
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мультимедиа, видео, политика, аналитика, тбилиси, грузия, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, политика, аналитика, тбилиси, грузия, видео-новости из грузии, видео

Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания

19:32 23.10.2024 (обновлено: 19:48 23.10.2024)
© video: Sputnik
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До парламентских выборов в Грузии осталось совсем немного времени, и граждане уже знают, чего ждут от будущего правительства
Съемочная группа Sputnik Грузия провела опрос на улицах Тбилиси, чтобы узнать, за кого планируют голосовать люди и какие надежды они связывают с этими выборами. От мирной и стабильной страны до экономического роста — мнения разнообразны.
Узнайте, что говорят жители столицы о будущем Грузии, и за кого они собираются отдать свой голос.
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