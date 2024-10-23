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Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания

Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания

Sputnik Грузия

До парламентских выборов в Грузии осталось совсем немного времени, и граждане уже знают, чего ждут от будущего правительства 23.10.2024, Sputnik Грузия

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Съемочная группа Sputnik Грузия провела опрос на улицах Тбилиси, чтобы узнать, за кого планируют голосовать люди и какие надежды они связывают с этими выборами. От мирной и стабильной страны до экономического роста — мнения разнообразны.Узнайте, что говорят жители столицы о будущем Грузии, и за кого они собираются отдать свой голос.

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