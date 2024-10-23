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Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания
Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания
Sputnik Грузия
До парламентских выборов в Грузии осталось совсем немного времени, и граждане уже знают, чего ждут от будущего правительства 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T19:32+0400
2024-10-23T19:32+0400
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Съемочная группа Sputnik Грузия провела опрос на улицах Тбилиси, чтобы узнать, за кого планируют голосовать люди и какие надежды они связывают с этими выборами. От мирной и стабильной страны до экономического роста — мнения разнообразны.Узнайте, что говорят жители столицы о будущем Грузии, и за кого они собираются отдать свой голос.
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мультимедиа, видео, политика, аналитика, тбилиси, грузия, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, политика, аналитика, тбилиси, грузия, видео-новости из грузии, видео
Парламентские выборы 2024: голос народа и его ожидания
19:32 23.10.2024 (обновлено: 19:48 23.10.2024)
До парламентских выборов в Грузии осталось совсем немного времени, и граждане уже знают, чего ждут от будущего правительства
Съемочная группа Sputnik Грузия провела опрос на улицах Тбилиси, чтобы узнать, за кого планируют голосовать люди и какие надежды они связывают с этими выборами. От мирной и стабильной страны до экономического роста — мнения разнообразны.
Узнайте, что говорят жители столицы о будущем Грузии, и за кого они собираются отдать свой голос.