https://sputnik-georgia.ru/20241023/pyatiklassnik-pogib-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-290503218.html

Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии

Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии

Sputnik Грузия

Водитель, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T16:11+0400

2024-10-23T16:11+0400

2024-10-23T16:46+0400

происшествия

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самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Микроавтобус насмерть сбил пятиклассника в районе Цаленджихи (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает мэрия муниципалитета.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Несчастный случай произошел в селе Сачино, когда 9-летний ребенок переходил дорогу. По информации мэрии, водитель микроавтобуса, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой: он нанес себе ранения в область груди холодным оружием. Его состояние тяжелое. В результате ДТП пострадал и родитель погибшего школьника. Ему понадобилась экстренная операция. На месте трагедии работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети