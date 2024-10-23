https://sputnik-georgia.ru/20241023/pyatiklassnik-pogib-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-290503218.html
Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии
Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии
Sputnik Грузия
Водитель, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T16:11+0400
2024-10-23T16:11+0400
2024-10-23T16:46+0400
происшествия
грузия
новости
самегрело-земо сванети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f295d900ce36c3850eaf6c60db49b08d.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Микроавтобус насмерть сбил пятиклассника в районе Цаленджихи (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает мэрия муниципалитета.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Несчастный случай произошел в селе Сачино, когда 9-летний ребенок переходил дорогу. По информации мэрии, водитель микроавтобуса, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой: он нанес себе ранения в область груди холодным оружием. Его состояние тяжелое. В результате ДТП пострадал и родитель погибшего школьника. Ему понадобилась экстренная операция. На месте трагедии работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30fb5b868c26e811b94a3103b4071854.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети
Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии
16:11 23.10.2024 (обновлено: 16:46 23.10.2024)
Водитель, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Микроавтобус насмерть сбил пятиклассника в районе Цаленджихи (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает мэрия муниципалитета.
Несчастный случай произошел в селе Сачино, когда 9-летний ребенок переходил дорогу.
По информации мэрии, водитель микроавтобуса, узнав о смерти ребенка, попытался покончить с собой: он нанес себе ранения в область груди холодным оружием. Его состояние тяжелое.
В результате ДТП пострадал и родитель погибшего школьника. Ему понадобилась экстренная операция. На месте трагедии работает полиция.