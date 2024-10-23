https://sputnik-georgia.ru/20241023/rossiya-ne-boretsya-s-dollarom-a-ischet-alternativy--putin-na-sammite-briks-290506384.html

Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы — Путин на саммите БРИКС

Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы — Путин на саммите БРИКС

Sputnik Грузия

Непростая геополитическая ситуация в мире усугубляется тем, что доллар используется как оружие, заявили на саммите БРИКС 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T17:20+0400

2024-10-23T17:20+0400

2024-10-23T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Россия не отказывается от американского доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На расширенном заседании саммита БРИКС глава Нового банка развития объединения Дилма Роуссефф заявила, что непростая геополитическая ситуация в мире усугубляется тем, что доллар используется как оружие.При этом, по словам российского лидера, страна не отказывается от доллара и не борется с ним."Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит", - сказал он.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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владимир путин, брикс, новости, в мире, россия