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Проблем с электроэнергией в день выборов в Грузии не будет – Energo-Pro Georgia
Проблем с электроэнергией в день выборов в Грузии не будет – Energo-Pro Georgia
Sputnik Грузия
В этом году парламентские выборы впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Техническая служба энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia в день парламентских выборов в Грузии 26 октября будет работать в чрезвычайном режиме, чтобы при необходимости обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии к избирательным участкам по всей стране, заявили в компании. Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Во всех районах Грузии круглосуточно будут работать специально назначенные бригады дежурных.По словам председателя совета директоров Energo-Pro Georgia Григола Мамисеишвили, компания сделает все, что в ее компетенции, чтобы процесс выборов прошел безболезненно с точки зрения энергоснабжения. При этом, по его словам, важно, чтобы в зданиях, где будут расположены избирательные участки, внутренняя электросеть была исправна, изолирована, а на местах присутствовали лица, ответственные за электропроводку. Список дежурных и ответственных лиц компании уже направлен в центральную избирательную комиссию. Представитель ЦИК будет иметь прямой контакт с главным диспетчером компании.Energo-Pro Georgia начала сотрудничать с ЦИК Грузии по указанным вопросам еще в мае 2023 года. После этого было проведено несколько деловых встреч с председателем и членами комиссии, на которых подробно обсудили вопросы стабильного энергоснабжения избирательных участков в день парламентских выборов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, energo-pro georgia, парламентские выборы в грузии 2024
новости, грузия, общество, energo-pro georgia, парламентские выборы в грузии 2024
Проблем с электроэнергией в день выборов в Грузии не будет – Energo-Pro Georgia
11:30 24.10.2024 (обновлено: 12:06 24.10.2024)
В этом году парламентские выборы впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Техническая служба энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia в день парламентских выборов в Грузии 26 октября будет работать в чрезвычайном режиме, чтобы при необходимости обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии к избирательным участкам по всей стране, заявили в компании.
Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Во всех районах Грузии круглосуточно будут работать специально назначенные бригады дежурных.
По словам председателя совета директоров Energo-Pro Georgia Григола Мамисеишвили, компания сделает все, что в ее компетенции, чтобы процесс выборов прошел безболезненно с точки зрения энергоснабжения.
При этом, по его словам, важно, чтобы в зданиях, где будут расположены избирательные участки, внутренняя электросеть была исправна, изолирована, а на местах присутствовали лица, ответственные за электропроводку.
"Если подача электроэнергии на избирательный участок прервется, машины верификации и подсчета голосов смогут работать без перерыва в течение нескольких часов без источника питания, следовательно, избирательный процесс не прервется", - заявил Мамисеишвили.
Список дежурных и ответственных лиц компании уже направлен в центральную избирательную комиссию. Представитель ЦИК будет иметь прямой контакт с главным диспетчером компании.
Energo-Pro Georgia начала сотрудничать с ЦИК Грузии по указанным вопросам еще в мае 2023 года. После этого было проведено несколько деловых встреч с председателем и членами комиссии, на которых подробно обсудили вопросы стабильного энергоснабжения избирательных участков в день парламентских выборов в Грузии.