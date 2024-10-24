https://sputnik-georgia.ru/20241024/bespereboynaya-podacha-elektroenergii-budet-obespechena-na-izbiratelnykh-uchastkakh-v-gruzii-290514687.html

Проблем с электроэнергией в день выборов в Грузии не будет – Energo-Pro Georgia

Проблем с электроэнергией в день выборов в Грузии не будет – Energo-Pro Georgia

Sputnik Грузия

В этом году парламентские выборы впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T11:30+0400

2024-10-24T11:30+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Техническая служба энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia в день парламентских выборов в Грузии 26 октября будет работать в чрезвычайном режиме, чтобы при необходимости обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии к избирательным участкам по всей стране, заявили в компании. Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Во всех районах Грузии круглосуточно будут работать специально назначенные бригады дежурных.По словам председателя совета директоров Energo-Pro Georgia Григола Мамисеишвили, компания сделает все, что в ее компетенции, чтобы процесс выборов прошел безболезненно с точки зрения энергоснабжения. При этом, по его словам, важно, чтобы в зданиях, где будут расположены избирательные участки, внутренняя электросеть была исправна, изолирована, а на местах присутствовали лица, ответственные за электропроводку. Список дежурных и ответственных лиц компании уже направлен в центральную избирательную комиссию. Представитель ЦИК будет иметь прямой контакт с главным диспетчером компании.Energo-Pro Georgia начала сотрудничать с ЦИК Грузии по указанным вопросам еще в мае 2023 года. После этого было проведено несколько деловых встреч с председателем и членами комиссии, на которых подробно обсудили вопросы стабильного энергоснабжения избирательных участков в день парламентских выборов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, energo-pro georgia, парламентские выборы в грузии 2024