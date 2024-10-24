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Большинство граждан Грузии продолжают поддерживать "Грузинскую мечту" – эксперт

Большинство граждан Грузии продолжают поддерживать "Грузинскую мечту" – эксперт

Sputnik Грузия

У "Грузинской мечты" по-прежнему остается большая база поддержки, поэтому те люди, которые голосовали за партию все эти годы, поддержат ее и на этих выборах... 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T16:13+0400

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Так считает заведующий сектором Кавказа Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Вадим Муханов.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "За два дня до парламентских выборов в Грузии". "База поддержки "Грузинской мечты" есть как в столице, так и в регионах, где люди занимаются бизнесом, предпринимательской деятельностью и торговлей, и их очень устраивают 12 лет мира и стабильности в стране. Макроэкономические показатели Грузии улучшились за этот период… вырос уровень торгового оборота, туризм", – считает Муханов.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.

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