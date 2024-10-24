https://sputnik-georgia.ru/20241024/chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-vostoke-gruzii---obvinyaemyy-zaderzhan-290521867.html

Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан

Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан

Sputnik Грузия

Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T17:12+0400

2024-10-24T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертый пострадавший в результате ДТП на трассе Кода-Цалка-Ниноцминда (Восточная Грузия) скончался в больнице, обвиняемый в преступлении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, автомобиль марки "Форд", двигавшийся из Цалки в сторону села Кода, за рулем которого находился 45-летний обвиняемый, сбил четырех человек. Они вышли из двух легковых автомобилей, припаркованных неподалеку. Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов. Инцидент расследуется в МВД по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, дтп