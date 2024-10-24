https://sputnik-georgia.ru/20241024/chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-vostoke-gruzii---obvinyaemyy-zaderzhan-290521867.html
Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан
Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан
Sputnik Грузия
Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T17:12+0400
2024-10-24T17:12+0400
2024-10-24T17:30+0400
происшествия
грузия
новости
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертый пострадавший в результате ДТП на трассе Кода-Цалка-Ниноцминда (Восточная Грузия) скончался в больнице, обвиняемый в преступлении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, автомобиль марки "Форд", двигавшийся из Цалки в сторону села Кода, за рулем которого находился 45-летний обвиняемый, сбил четырех человек. Они вышли из двух легковых автомобилей, припаркованных неподалеку. Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов. Инцидент расследуется в МВД по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_238:0:2106:1401_1920x0_80_0_0_50729cf8c9d720f958876044a843dd00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дтп
происшествия, грузия, новости, дтп
Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан
17:12 24.10.2024 (обновлено: 17:30 24.10.2024)
Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертый пострадавший в результате ДТП на трассе Кода-Цалка-Ниноцминда (Восточная Грузия) скончался в больнице, обвиняемый в преступлении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, автомобиль марки "Форд", двигавшийся из Цалки в сторону села Кода, за рулем которого находился 45-летний обвиняемый, сбил четырех человек. Они вышли из двух легковых автомобилей, припаркованных неподалеку.
Три человека погибли на месте столкновения, четвертый скончался в больнице спустя почти 12 часов.
Инцидент расследуется в МВД по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть двух или более человек".