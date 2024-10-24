https://sputnik-georgia.ru/20241024/kak-budet-rabotat-politsiya-v-den-vyborov--razyasnenie-glavy-mvd-gruzii-290525012.html

Министр рассказал, кто будет следить за порядком на выборах в Грузии

Министр рассказал, кто будет следить за порядком на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Следить за порядком у избирательных участков будут в том числе сотрудники департамента по особым поручениям 24.10.2024, Sputnik Грузия

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парламентские выборы

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вахтанг гомелаури

полиция

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Полицейские группы, которые будут распределены по всем избирательным участкам во время выборов в парламент Грузии 26 октября, будут сформированы в том числе из сотрудников департамента по особым поручениям (спецназ), заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. К парламентским выборам откроется 3 111 избирательных участка, из них 3 044 в Грузии, а остальные - за рубежом. По его словам, избирательных участков много и одних только сотрудников криминальной и патрульной полиции недостаточно. Он также пояснил принцип формирования полицейских групп. "Формируется группа. Неважно в Телави это, Сенаки или Зугдиди. В эту группу входят по нескольку сотрудников криминальной полиции, патруля, департамента по особым поручениям, охранной полиции", – сказал Гомелаури.Он опроверг информацию о том, что возглавлять эти группы будет департамент по особым поручениям или департамент криминальной полиции. Выборы в парламент Грузии впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, полиция, парламентские выборы в грузии 2024