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Министр рассказал, кто будет следить за порядком на выборах в Грузии
Министр рассказал, кто будет следить за порядком на выборах в Грузии
Sputnik Грузия
Следить за порядком у избирательных участков будут в том числе сотрудники департамента по особым поручениям 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T22:14+0400
2024-10-24T22:14+0400
2024-10-24T23:08+0400
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полиция
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Полицейские группы, которые будут распределены по всем избирательным участкам во время выборов в парламент Грузии 26 октября, будут сформированы в том числе из сотрудников департамента по особым поручениям (спецназ), заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. К парламентским выборам откроется 3 111 избирательных участка, из них 3 044 в Грузии, а остальные - за рубежом. По его словам, избирательных участков много и одних только сотрудников криминальной и патрульной полиции недостаточно. Он также пояснил принцип формирования полицейских групп. "Формируется группа. Неважно в Телави это, Сенаки или Зугдиди. В эту группу входят по нескольку сотрудников криминальной полиции, патруля, департамента по особым поручениям, охранной полиции", – сказал Гомелаури.Он опроверг информацию о том, что возглавлять эти группы будет департамент по особым поручениям или департамент криминальной полиции. Выборы в парламент Грузии впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, полиция, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, полиция, парламентские выборы в грузии 2024
Министр рассказал, кто будет следить за порядком на выборах в Грузии
22:14 24.10.2024 (обновлено: 23:08 24.10.2024)
Следить за порядком у избирательных участков будут в том числе сотрудники департамента по особым поручениям
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Полицейские группы, которые будут распределены по всем избирательным участкам во время выборов в парламент Грузии 26 октября, будут сформированы в том числе из сотрудников департамента по особым поручениям (спецназ), заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
К парламентским выборам откроется 3 111 избирательных участка, из них 3 044 в Грузии, а остальные - за рубежом.
"Во время выборов министр всегда издает приказ, согласно которому по всем избирательным участкам по стране распределяются подразделения полиции, в том числе сотрудники департамента по особым поручениям, сотрудники охранной полиции", – сказал Гомелаури.
По его словам, избирательных участков много и одних только сотрудников криминальной и патрульной полиции недостаточно.
Он также пояснил принцип формирования полицейских групп.
"Формируется группа. Неважно в Телави это, Сенаки или Зугдиди. В эту группу входят по нескольку сотрудников криминальной полиции, патруля, департамента по особым поручениям, охранной полиции", – сказал Гомелаури.
Он опроверг информацию о том, что возглавлять эти группы будет департамент по особым поручениям или департамент криминальной полиции.
Выборы в парламент Грузии впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.