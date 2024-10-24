https://sputnik-georgia.ru/20241024/kolichestvo-turistov-v-gruzii-dolzhno-dostich-11-millionov--premer-290522655.html

Количество туристов в Грузии должно достичь 11 миллионов – премьер

Количество туристов в Грузии должно достичь 11 миллионов – премьер

Sputnik Грузия

Доходы от туризма, согласно плану правительства, к 2028 году достигнут 6,4 миллиарда долларов 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T18:31+0400

2024-10-24T18:31+0400

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грузия

туризм

новости

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Власти Грузии поставили перед собой амбициозную задачу – в ближайшие годы увеличить количества туристов до 11 миллионов, а доходы от туризма до 6,4 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых – туристы. Что касается доходов от туризма, то, по словам премьера, согласно плану правительства, к 2028 году они достигнут 6,4 миллиарда долларов. В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, ираклий кобахидзе