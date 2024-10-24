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Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии

Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии

Sputnik Грузия

Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября 24.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Встречу второго тура Лиги конференций между "Гентом" и "Мольде" будут обслуживать грузинские арбитры, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>УЕФА пригласил в качестве главного арбитра встречи Гогу Кикачеишвили, помощниками — Давида Ахвледиани и Давида Габисония, четвертым арбитром станет Ираклий Квирикашвили, а функции видео арбитра (VAR) выполнят Алеко Апциаури и Бакур Нинуа. Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября. Начало в 20:45 по тбилисскому времени. Накануне матч австрийского "Штурма", за который выступает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, со "Спортингом" (0:2) обслуживала бригада грузинских судей под руководством Георгия Круашвили. Это первый случай в истории, когда грузинские арбитры судили матч основной стадии Лиги чемпионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, уефа, отар китеишвили, тбилиси, бельгия, спорт, грузия, новости