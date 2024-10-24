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https://sputnik-georgia.ru/20241024/match-ligi-konferentsiy-uefa-budut-sudit-arbitry-iz-gruzii-290507849.html
Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии
Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии
Sputnik Грузия
Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября 24.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Встречу второго тура Лиги конференций между "Гентом" и "Мольде" будут обслуживать грузинские арбитры, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;УЕФА пригласил в качестве главного арбитра встречи Гогу Кикачеишвили, помощниками — Давида Ахвледиани и Давида Габисония, четвертым арбитром станет Ираклий Квирикашвили, а функции видео арбитра (VAR) выполнят Алеко Апциаури и Бакур Нинуа. Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября. Начало в 20:45 по тбилисскому времени. Накануне матч австрийского "Штурма", за который выступает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, со "Спортингом" (0:2) обслуживала бригада грузинских судей под руководством Георгия Круашвили. Это первый случай в истории, когда грузинские арбитры судили матч основной стадии Лиги чемпионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, уефа, отар китеишвили, тбилиси, бельгия, спорт, грузия, новости
футбол, уефа, отар китеишвили, тбилиси, бельгия, спорт, грузия, новости

Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии

10:51 24.10.2024
© Courtesy of Georgian Football Federation Грузинские арбитры
Грузинские арбитры - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2024
© Courtesy of Georgian Football Federation
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Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Встречу второго тура Лиги конференций между "Гентом" и "Мольде" будут обслуживать грузинские арбитры, сообщили в Федерации футбола Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
УЕФА пригласил в качестве главного арбитра встречи Гогу Кикачеишвили, помощниками — Давида Ахвледиани и Давида Габисония, четвертым арбитром станет Ираклий Квирикашвили, а функции видео арбитра (VAR) выполнят Алеко Апциаури и Бакур Нинуа.
Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября. Начало в 20:45 по тбилисскому времени.
Накануне матч австрийского "Штурма", за который выступает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, со "Спортингом" (0:2) обслуживала бригада грузинских судей под руководством Георгия Круашвили. Это первый случай в истории, когда грузинские арбитры судили матч основной стадии Лиги чемпионов.
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