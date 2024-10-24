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Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии
Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии
Sputnik Грузия
Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября 24.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Встречу второго тура Лиги конференций между "Гентом" и "Мольде" будут обслуживать грузинские арбитры, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>УЕФА пригласил в качестве главного арбитра встречи Гогу Кикачеишвили, помощниками — Давида Ахвледиани и Давида Габисония, четвертым арбитром станет Ираклий Квирикашвили, а функции видео арбитра (VAR) выполнят Алеко Апциаури и Бакур Нинуа. Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября. Начало в 20:45 по тбилисскому времени. Накануне матч австрийского "Штурма", за который выступает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, со "Спортингом" (0:2) обслуживала бригада грузинских судей под руководством Георгия Круашвили. Это первый случай в истории, когда грузинские арбитры судили матч основной стадии Лиги чемпионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, уефа, отар китеишвили, тбилиси, бельгия, спорт, грузия, новости
футбол, уефа, отар китеишвили, тбилиси, бельгия, спорт, грузия, новости
Матч Лиги конференций УЕФА будут судить арбитры из Грузии
Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Встречу второго тура Лиги конференций между "Гентом" и "Мольде" будут обслуживать грузинские арбитры, сообщили в Федерации футбола Грузии.
УЕФА пригласил в качестве главного арбитра встречи Гогу Кикачеишвили, помощниками — Давида Ахвледиани и Давида Габисония, четвертым арбитром станет
Ираклий Квирикашвили, а функции видео арбитра (VAR) выполнят Алеко Апциаури и Бакур Нинуа.
Встреча второго тура Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и норвежским "Мольде" пройдет на "Геламко Арене" в Бельгии 24 октября. Начало в 20:45 по тбилисскому времени.
Накануне матч австрийского "Штурма", за который выступает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, со "Спортингом" (0:2) обслуживала бригада грузинских судей под руководством Георгия Круашвили. Это первый случай в истории, когда грузинские арбитры судили матч основной стадии Лиги чемпионов.