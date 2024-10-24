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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
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Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии
Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии
Sputnik Грузия
Исследование общественного мнения разным компания заказали "Формула", "Мтавари архи" и "Имеди" 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T00:08+0400
2024-10-24T00:08+0400
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единое национальное движение
европейская грузия
ника гварамия
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент Грузии в результате предстоящих 26 октября парламентских выборов смогут от трех до шести политических субъектов, согласно результатам нескольких исследований общественного мнения.Результаты трех разных исследований обнародовали заказавшие их три телеканала - оппозиционные "Формула" и "Мтавари архи", и лояльный к властям телеканал "Имеди".Рейтинг ТВ "Имеди"Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Имеди" прошел 12-21 октября. Данное исследование, как и предыдущее, 18-30 сентября, показало, что шансы пройти в парламент имеют только три избирательных субъекта:Опрошены путем прямого интервьюирования были 1704 избирателей.Рейтинг ТВ "Мтавари архи"Полевые работы в рамках исследования общественного мнения, которое заказала телекомпания "Мтавари архи", прошли 11-20 октября. Телеканал основан ныне оппозиционным политиком, одним из лидеров партии "Ахали" Никой Гварамия. Нынешнее исследование, как и предыдущее, 29 сентября - 8 октября, показало, что шанс попасть в парламент имеют пять политических субъектов:Путем прямого интервьюирования опрошены были 1520 избирателей. Рейтинг ТВ "Формула"Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Формула" прошел 1-18 октября. Исследование показало, что в парламент могут пройти аж шесть избирательных субъектов:Путем прямого интервьюирования опросили 1,2 тысячи избирателей.Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение, европейская грузия, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение, европейская грузия, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024

Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии

00:08 24.10.2024
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Флаги Евросоюза и Грузии
Парламент Грузии. Флаги Евросоюза и Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Исследование общественного мнения разным компания заказали "Формула", "Мтавари архи" и "Имеди"
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент Грузии в результате предстоящих 26 октября парламентских выборов смогут от трех до шести политических субъектов, согласно результатам нескольких исследований общественного мнения.
Результаты трех разных исследований обнародовали заказавшие их три телеканала - оппозиционные "Формула" и "Мтавари архи", и лояльный к властям телеканал "Имеди".
Рейтинг ТВ "Имеди"
Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Имеди" прошел 12-21 октября. Данное исследование, как и предыдущее, 18-30 сентября, показало, что шансы пройти в парламент имеют только три избирательных субъекта:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 60,2% (в прошлый раз 59,5%);
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 15,4% (в прошлый раз 13,6%);
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 9,0% (в прошлый раз 10,3%).
Опрошены путем прямого интервьюирования были 1704 избирателей.
Рейтинг ТВ "Мтавари архи"
Полевые работы в рамках исследования общественного мнения, которое заказала телекомпания "Мтавари архи", прошли 11-20 октября. Телеканал основан ныне оппозиционным политиком, одним из лидеров партии "Ахали" Никой Гварамия.
Нынешнее исследование, как и предыдущее, 29 сентября - 8 октября, показало, что шанс попасть в парламент имеют пять политических субъектов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 35% (в прошлый раз 36%);
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19% (в прошлый раз 18%);
"Единство - национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16% (в прошлый раз 14%);
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 9% (в прошлый раз 8%);
"За Грузию" – 8% (в прошлый раз 10%).
Путем прямого интервьюирования опрошены были 1520 избирателей.
Рейтинг ТВ "Формула"
Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Формула" прошел 1-18 октября. Исследование показало, что в парламент могут пройти аж шесть избирательных субъектов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 34% (в прошлый раз 33%);
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 18% (в прошлый раз 19%);
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 14% (в прошлый раз 13%).
"За Грузию" – 11% (в прошлый раз 11%).
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 10% (в прошлый раз 12%);
Лейбористская партия 5% (в прошлый раз 4%).
Путем прямого интервьюирования опросили 1,2 тысячи избирателей.
Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
© SputnikПредвыборные лозунги, выборы в парламент Грузии 2024
Предвыборные лозунги, выборы в парламент Грузии 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2024
Предвыборные лозунги, выборы в парламент Грузии 2024
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