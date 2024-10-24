https://sputnik-georgia.ru/20241024/obnarodovany-poslednie-reytingi-partiy-pered-vyborami-v-gruzii--290511953.html

Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии

Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Исследование общественного мнения разным компания заказали "Формула", "Мтавари архи" и "Имеди" 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T00:08+0400

2024-10-24T00:08+0400

2024-10-24T00:08+0400

грузия

политика

новости

парламентские выборы

"сила народа"

единое национальное движение

европейская грузия

ника гварамия

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250477541_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5923c6a6857c44c4a98864d1c21b5186.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент Грузии в результате предстоящих 26 октября парламентских выборов смогут от трех до шести политических субъектов, согласно результатам нескольких исследований общественного мнения.Результаты трех разных исследований обнародовали заказавшие их три телеканала - оппозиционные "Формула" и "Мтавари архи", и лояльный к властям телеканал "Имеди".Рейтинг ТВ "Имеди"Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Имеди" прошел 12-21 октября. Данное исследование, как и предыдущее, 18-30 сентября, показало, что шансы пройти в парламент имеют только три избирательных субъекта:Опрошены путем прямого интервьюирования были 1704 избирателей.Рейтинг ТВ "Мтавари архи"Полевые работы в рамках исследования общественного мнения, которое заказала телекомпания "Мтавари архи", прошли 11-20 октября. Телеканал основан ныне оппозиционным политиком, одним из лидеров партии "Ахали" Никой Гварамия. Нынешнее исследование, как и предыдущее, 29 сентября - 8 октября, показало, что шанс попасть в парламент имеют пять политических субъектов:Путем прямого интервьюирования опрошены были 1520 избирателей. Рейтинг ТВ "Формула"Опрос в рамках исследования по заказу телеканала "Формула" прошел 1-18 октября. Исследование показало, что в парламент могут пройти аж шесть избирательных субъектов:Путем прямого интервьюирования опросили 1,2 тысячи избирателей.Парламентские выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение, европейская грузия, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024