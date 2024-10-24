https://sputnik-georgia.ru/20241024/oshtrafovannym-vo-vremya-pandemii-covid-klinikam-gruzii-spishut-shtrafy--premer-290519302.html

Оштрафованным во время пандемии COVID клиникам Грузии спишут штрафы – премьер

Оштрафованным во время пандемии COVID клиникам Грузии спишут штрафы – премьер

Sputnik Грузия

Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T15:50+0400

2024-10-24T15:50+0400

2024-10-24T16:23+0400

общество

грузия

новости

ираклий кобахидзе

коронавирус covid-19

всемирная организация здравоохранения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/16/276028635_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_018edb1ea0ee31122d4eb7c713f7c195.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Клиникам Грузии, оштрафованным во время пандемии коронавируса, спишут остаток штрафа в случае выплаты 20% суммы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Тема штрафов, связанных с пандемией, стала актуальной еще в 2022 году. Согласно данным Минздрава, за каждую пустующую койку в Covid-клиниках государство платит 180 лари, тогда как заполняемость составляет 60%. Позже выяснилось, что Минздрав оспаривал миллионы лари у клиник, занимающихся лечением коронавируса. По его словам, проект о списании штрафов будет инициирован в ближайшее время. Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял. Между тем министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе отметил, что штрафы различаются и зависят от конкретной клиники, но также отказался вдаваться в детали. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии – 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения