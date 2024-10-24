https://sputnik-georgia.ru/20241024/oshtrafovannym-vo-vremya-pandemii-covid-klinikam-gruzii-spishut-shtrafy--premer-290519302.html
Оштрафованным во время пандемии COVID клиникам Грузии спишут штрафы – премьер
Оштрафованным во время пандемии COVID клиникам Грузии спишут штрафы – премьер
Sputnik Грузия
Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T15:50+0400
2024-10-24T15:50+0400
2024-10-24T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Клиникам Грузии, оштрафованным во время пандемии коронавируса, спишут остаток штрафа в случае выплаты 20% суммы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Тема штрафов, связанных с пандемией, стала актуальной еще в 2022 году. Согласно данным Минздрава, за каждую пустующую койку в Covid-клиниках государство платит 180 лари, тогда как заполняемость составляет 60%. Позже выяснилось, что Минздрав оспаривал миллионы лари у клиник, занимающихся лечением коронавируса. По его словам, проект о списании штрафов будет инициирован в ближайшее время. Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял. Между тем министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе отметил, что штрафы различаются и зависят от конкретной клиники, но также отказался вдаваться в детали. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии – 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения
общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения
Оштрафованным во время пандемии COVID клиникам Грузии спишут штрафы – премьер
15:50 24.10.2024 (обновлено: 16:23 24.10.2024)
Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Клиникам Грузии, оштрафованным во время пандемии коронавируса, спишут остаток штрафа в случае выплаты 20% суммы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Тема штрафов, связанных с пандемией, стала актуальной еще в 2022 году. Согласно данным Минздрава, за каждую пустующую койку в Covid-клиниках государство платит 180 лари, тогда как заполняемость составляет 60%. Позже выяснилось, что Минздрав оспаривал миллионы лари у клиник, занимающихся лечением коронавируса.
"В период пандемии коронавируса на ряд клиник были наложены штрафы, в результате проверки было принято решение о введении льгот", - сказал Кобахидзе.
По его словам, проект о списании штрафов будет инициирован в ближайшее время.
Сколько клиник было оштрафовано и на какую сумму, премьер-министр не уточнял.
Между тем министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе отметил, что штрафы различаются и зависят от конкретной клиники, но также отказался вдаваться в детали.
"Я думаю, что формы ответственности в законодательстве были довольно жесткими и их над снизить. Работа над этой темой продолжится, и в ближайшее время общественность узнает больше деталей", - сказал Сарджвеладзе.
В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии – 3,7 миллиона человек.