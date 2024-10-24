https://sputnik-georgia.ru/20241024/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-turetskomu-narodu-v-svyazi-s-teraktom-290523914.html

Премьер Грузии выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом

Премьер Грузии выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом

Sputnik Грузия

Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T19:32+0400

2024-10-24T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану и турецкому народу в связи с терактом, который унес жизни пяти человек. Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре. По данным МВД Турции, двое нападавших были ликвидированы. Турция расценивает случившееся как теракт. Премьер Грузии пожелал турецкому народу стойкости, единства и мира, чтобы справиться с последствиями этой трагедии. "Выражаю поддержку каждому из вас", – заявил премьер. Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации). Госкомпания Turkish Aerospace Industries производит военные и гражданские самолеты, вертолеты, а также дроны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, анкара, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана