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Премьер Грузии выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом
Премьер Грузии выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом
Sputnik Грузия
Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану и турецкому народу в связи с терактом, который унес жизни пяти человек. Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре. По данным МВД Турции, двое нападавших были ликвидированы. Турция расценивает случившееся как теракт. Премьер Грузии пожелал турецкому народу стойкости, единства и мира, чтобы справиться с последствиями этой трагедии. "Выражаю поддержку каждому из вас", – заявил премьер. Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации). Госкомпания Turkish Aerospace Industries производит военные и гражданские самолеты, вертолеты, а также дроны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, анкара, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
грузия, новости, происшествия, анкара, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
Премьер Грузии выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом
19:32 24.10.2024 (обновлено: 20:04 24.10.2024)
Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану и турецкому народу в связи с терактом, который унес жизни пяти человек.
Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате нападения на аэрокосмическую компанию Turkish Aerospace Industries в Анкаре. По данным МВД Турции, двое нападавших были ликвидированы. Турция расценивает случившееся как теракт.
"В это исключительно сложное время выражаю глубокие соболезнования в связи с терактом в Турции, соболезную семьям погибших, выражаю поддержку президенту Эрдогану и храброму турецкому народу", – написал Кобахидзе в социальной сети.
Премьер Грузии пожелал турецкому народу стойкости, единства и мира, чтобы справиться с последствиями этой трагедии.
"Выражаю поддержку каждому из вас", – заявил премьер.
Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации).
Госкомпания Turkish Aerospace Industries производит военные и гражданские самолеты, вертолеты, а также дроны.