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Российские эксперты будут внимательно следить за выборами в Грузии – кавказовед
Российские эксперты будут внимательно следить за выборами в Грузии – кавказовед
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Грузии – событие, которое представляет большой интерес для всего экспертного сообщества, особенно тогда, когда присутствует определенная... 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T15:59+0400
2024-10-24T15:59+0400
2024-10-24T16:24+0400
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Так считает заведующий сектором Кавказа Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Вадим Муханов.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "За два дня до парламентских выборов в Грузии"."Любой эксперт вам скажет, что он ждет 26 октября, хотя даже 27 октября, когда будут подведены итоги этого судьбоносного голосования. Российское экспертное сообщество с большим интересом будет наблюдать за процессом, особенно, когда присутствует интрига. Однако явным фаворитом является действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил Муханов.Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Российские эксперты будут внимательно следить за выборами в Грузии – кавказовед
15:59 24.10.2024 (обновлено: 16:24 24.10.2024)
Парламентские выборы в Грузии – событие, которое представляет большой интерес для всего экспертного сообщества, особенно тогда, когда присутствует определенная интрига
Так считает заведующий сектором Кавказа Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Вадим Муханов.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "За два дня до парламентских выборов в Грузии".
"Любой эксперт вам скажет, что он ждет 26 октября, хотя даже 27 октября, когда будут подведены итоги этого судьбоносного голосования. Российское экспертное сообщество с большим интересом будет наблюдать за процессом, особенно, когда присутствует интрига. Однако явным фаворитом является действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил Муханов.
Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.
Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.