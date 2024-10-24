https://sputnik-georgia.ru/20241024/rossiyskie-eksperty-budut-vnimatelno-sledit-za-vyborami-v-gruzii--kavkazoved-290520067.html

Российские эксперты будут внимательно следить за выборами в Грузии – кавказовед

Российские эксперты будут внимательно следить за выборами в Грузии – кавказовед

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии – событие, которое представляет большой интерес для всего экспертного сообщества, особенно тогда, когда присутствует определенная... 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T15:59+0400

2024-10-24T15:59+0400

2024-10-24T16:24+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/18/290519487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e6100d8a6e7a345c0ed1110f783c7394.jpg

Так считает заведующий сектором Кавказа Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Вадим Муханов.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "За два дня до парламентских выборов в Грузии"."Любой эксперт вам скажет, что он ждет 26 октября, хотя даже 27 октября, когда будут подведены итоги этого судьбоносного голосования. Российское экспертное сообщество с большим интересом будет наблюдать за процессом, особенно, когда присутствует интрига. Однако явным фаворитом является действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил Муханов.Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео