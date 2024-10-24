https://sputnik-georgia.ru/20241024/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-s-nachala-goda-290508998.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала года?

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала года?

Sputnik Грузия

Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T16:49+0400

2024-10-24T16:49+0400

2024-10-24T16:49+0400

германия

франция

греция

общество

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_09eb672642b951a290968a13e88066a3.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Страны Евросоюза в период с 1 января по 30 сентября 2024 года приняли решение о депортации на родину 3 274 грузинских граждан, 13 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Из выдворенных на родину, 1 942 – мужчины и 536 – женщин. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 064 человека), затем идут Франция (472), Греция (159), Швейцария (110), Польша (73), Италия (72) и Испания (47). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 13 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Италии, Польши и Греции. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Эксперт: многие грузины из регионов ищут пути отъезда в Россию на заработки – видео>>Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

франция

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

германия, франция, греция, общество, новости, грузия