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СВО: российский штурм города Курахово

СВО: российский штурм города Курахово

Sputnik Грузия

Российская армия после освобождения Угледара продолжает взламывать бандеровскую "линию Мажино" в Донбассе – основные укрепрайоны ВСУ, расположенные в городах... 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T12:00+0400

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Штурмовые подразделения группировки войск "Южная" вытеснили противника из восточных пределов Курахово, и с боями продвигаются на запад.Минобороны РФ отмечает активные наступательные действия Южной группировки войск в Донбассе – за минувшие сутки поражены формирования девяти бригад противника (десантно-штурмовых, аэромобильных и морской пехоты) в районах населенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово. Российские подразделения 22 октября начали штурм города Курахово – украинские войска понесли значительные потери и оставили позиции на восточной окраине.Испанская газета El País в репортаже из Курахово отмечает, что главная проблема ВСУ – в людях, а российские войска "лучше оснащены, лучше подготовлены и адаптированы к этой войне". Ранее британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что деморализованные бригады ВСУ начали поднимать мятежи после падения Угледара, и таких инцидентов в украинской армии становится больше. Восставшую в Курахово 116-ю отдельную бригаду ВСУ перебросили в Сумы. Сложно придумать более изощренное наказание "мятежникам", ведь на Курском направлении украинские войска несут самые большие потери, на сегодня – 25 943 военнослужащих, не считая 175 танков, 195 БМП и БТР, 989 прочих бронемашин.Резервы ВСУ не безграничны. Американские политики подталкивают Киев к снижению призывного возраста и недоумевают, почему на Украине не мобилизуют 18-25-летних? Которых точно хватило бы до президентских выборов США и еще на один "контрнаступ". Между тем Фонд ООН в области народонаселения Восточной Европы сообщил, что с начала конфликта в 2014 году население Украины сократилось на 10 млн человек. Вероятно, проблема масштабнее, потерь больше.Взлом обороны на всех направленияхОдновременно российская армия ведет бои в центре города Горняк, который расположен в семи километрах к северо-востоку от Курахово. Подразделения группировки войск "Центр" начали штурм Селидово: с востока, севера и юга – продвигаются к центру города. Гарнизон ВСУ оказался в "огненном мешке" и практически обречен. Наступательная динамика ВС России растет и на других направлениях. Авиационные средства поражения "достают" цели в Краматорске и Славянске.Уничтожение предприятий ВПК, аэродромов, центров связи и управления, транспортно-энергетической инфраструктуры ВСУ в глубоком тылу – второй и не менее важный фронт российской спецоперации. Неслучайно просроченный лидер киевского режима Владимир Зеленский униженно предложил (утечка на страницах Financial Times) новую "формулу энергобезопасности": "Мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не нападают на нашу". Однако угрозы несоразмерны, а курская авантюра ВСУ поставила крест на "гуманитарных" проектах и сделках.Разговоры о вступлении "незалежной" в Североатлантический альянс всегда оставались только американской "конфетой" для мобилизации украинцев на самоубийственную войну с Россией. Оперативно-стратегическая обстановка на украинском ТВД подсказывает киевскому режиму и НАТО единственно верный путь капитуляции. Даже "нейтральная" швейцарская разведка знает: "время на стороне России", и западные военные поставки Украине не помогут. США и европейским вассалам Вашингтона все труднее поддерживать ВСУ, обеспечивая эту уродливую бандеровскую "ЧВК" всем необходимым для продолжения военных действий. Объемы помощи Киеву падают, потоки оружия и боеприпасов иссякают. Одновременно "разогреваются" Ближний Восток и Тайвань.С другой стороны, боевая мощь Вооруженных сил и производственный потенциал ОПК России – постоянно растут. Главный вывод швейцарской разведки безупречен: Запад и Украина уже проиграли, мир ожидает перестройка не в пользу западных стран. И Вашингтону стоит прислушаться – во избежание дальнейшего технологического унижения и геополитического позора.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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минобороны рф, вкс, financial times, владимир зеленский, украина, донбасс, киев, аналитика, политика, в мире