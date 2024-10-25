https://sputnik-georgia.ru/20241025/emigrantam-predostavili-legkiy-sposob-pokupki-nedvizhimosti-v-gruzii-290532245.html

Эмигрантам предоставили легкий способ покупки недвижимости в Грузии

Эмигрантам предоставили легкий способ покупки недвижимости в Грузии

Sputnik Грузия

Через новую систему "Смарт-контракт" можно также оформить ипотеку удаленно и без посредников 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T16:30+0400

2024-10-25T16:30+0400

2024-10-25T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Проживающие за рубежом граждане Грузии смогут приобретать недвижимость на родине без посредников благодаря новой услуге Национального агентства публичного реестра Минюста "Смарт-контракт", говорится в сообщении министерства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Благодаря инновационному продукту, оплата и регистрация недвижимости происходит одновременно – стороны подписывают договор купли-продажи в цифровом формате, удаленно, через электронное устройство, подключенное к интернету.Также через "Смарт-контракт" можно таким же способом оформить ипотеку.Граждане уже имеют возможность записаться на виртуальную встречу с представителем агентства для использования этой услуги на официальном сайте Национального агентства публичного реестра – www.napr.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство публичного реестра, мигранты, недвижимость в грузии