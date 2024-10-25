https://sputnik-georgia.ru/20241025/gruzinskie-aviakompanii-smogut-letat-v-12-gorodov-kazakhstana-290533758.html

Грузинские авиакомпании смогут летать в 12 городов Казахстана

Грузинские авиакомпании смогут летать в 12 городов Казахстана

Sputnik Грузия

До сих пор регулярные рейсы для авиакомпаний, назначенных грузинской стороной, были разрешены лишь в Астану, Алматы и Актау 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T20:54+0400

2024-10-25T20:54+0400

2024-10-25T20:54+0400

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гиви давиташвили

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, который позволит грузинским авиаперевозчикам летать дополнительно в 12 городов Казахстана, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. Меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению между авиационными властями Грузии и Казахстана был подписан в рамках переговоров Международной гражданской авиации (ICAN 2024) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Куала-Лумпуре в Малайзии. Согласно информации Агентства, до сих пор регулярные рейсы для авиакомпаний, назначенных грузинской стороной, были разрешены лишь в Астану, Алматы и Актау. По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, достигнутое соглашение улучшит доступ грузинских авиакомпаний на авиационный рынок Казахстана и будет способствовать дальнейшему росту авиаперевозок между двумя странами. В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, агентство гражданской авиации, казахстан, гиви давиташвили, авиасообщение в грузии