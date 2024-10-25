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Какой будет погода в Грузии в день выборов

Какой будет погода в Грузии в день выборов

Sputnik Грузия

Согласно прогнозам синоптиков, в Тбилиси в субботу будет дождливо 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Погода на территории Грузии в день парламентских выборов в субботу, 26 октября, будет облачной и дождливой, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Западной Грузии временами ожидается усиление облачности. В большинстве районов дождь, в высокогорье снег, местами сильный. Ветер будет достигать 10-15 метров в секунду, а в прибрежных районах может усилиться до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в западной части страны в низменностях ночью составит плюс 7-12 градусов, а днем поднимется до 10-15 тепла. В горах ночью будет плюс 3-8 градусов, днем 6-11 градусов тепла. В высокогорье ночью столбик термометра опустится до минус 3- плюс 2 градусов, днем будет 2-7 градусов тепла. В Восточной Грузии также временами будет облачно. Ночью местами, а днем в большинстве районов дождь, в высокогорье местами снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, ночью может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в Восточной Грузии в низменности ночью 5-10 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до плюс 9-14 градусов. В горах ночью будет плюс 1-6 градусов, днем 6-11 выше нуля. В высокогорье ночью температура воздуха понизится до минус 3-плюс 2 градусов, а днем будет плюс 1-6 градусов. Что касается столицы, согласно прогнозам синоптиков, в Тбилиси в субботу будет дождливо. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии