https://sputnik-georgia.ru/20241025/natsbank-gruzii-prodolzhaet-prodavat-dollary-na-valyutnom-auktsione-290540619.html
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары на валютном аукционе
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары на валютном аукционе
Sputnik Грузия
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7199 GEL/$1.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регулятор выставил на аукцион 40 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов.Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари.В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов.В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер.В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары на валютном аукционе
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7199 GEL/$1.
Регулятор выставил
на аукцион 40 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов.
Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари.
"Национальный банк принял решение провести валютный аукцион из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Это даст возможность избежать отрицательного влияния на цены и финансовую стабильность и будет способствовать стабилизации валютного рынка", – говорится в сообщении регулятора.
В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов.
В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер.
В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.