https://sputnik-georgia.ru/20241025/natsbank-gruzii-prodolzhaet-prodavat-dollary-na-valyutnom-auktsione-290540619.html

Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары на валютном аукционе

Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары на валютном аукционе

Sputnik Грузия

Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T20:01+0400

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2024-10-25T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7199 GEL/$1.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регулятор выставил на аукцион 40 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов.Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари.В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов.В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер.В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии