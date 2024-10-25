Правительство Грузии утвердило перечень объектов, за блокировку которых грозит тюрьма
21:39 25.10.2024 (обновлено: 21:51 25.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Постановление правительства было подписано 23 октября 2024 года, за три дня до парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов, за штурм или блокировку которых, а также за их захват или блокировку с террористическими целями предусмотрено уголовное наказание.
Постановление правительства было подписано 23 октября 2024 года, за три дня до парламентских выборов.
Согласно постановлению, объектами стратегического и/или особого значения считаются:
Административные здания высшего представительского органа и/или органа/учреждения исполнительной власти, а также административные здания представительского и/или исполнительного органа автономной республики
Административное здание Администрации президента Грузии
Административное здание Администрации правительства Грузии
Административные здания Конституционного суда и общих судов Грузии
Административное здание Высшего совета юстиции
Здания муниципальных сакребуло (совещательный орган) и/или мэрий
Административные здания системы прокуратуры Грузии
Административное здание Совета национальной безопасности
Административное здание Службы государственной безопасности
Административное здание Службы разведки Грузии
Административное здание Национального банка Грузии
Посольства и консульства
Административное здание Центральной избирательной комиссии Грузии
Патриархия Грузии
Погранично-пропускной пункт
Инфраструктура и объект охраны границы
Терминал нефтехранилища и хранилища природного газа,
Объект газохранилища, объект распределения газа, центральная система водоснабжения (объект)
Газосборная станция
Объект переработки нефти и газа, несмотря на его производственную мощность
Подстанции высокого напряжения (от 110 киловатт)
Объект управления и система передачи и распределения электроэнергии
Здания предприятий, использующих радиоактивные и/или токсичные вещества
Складские здания или хранилища государственного или мобилизационного резерва .
Медицинские стационарные учреждения, лаборатории первого или второго уровня биобезопасности или научно-исследовательские учреждения, которые наблюдают и исследуют особо опасные инфекции или опасные инфекционные заболевания
Здания и сооружения используемые секторами обороны и безопасности
Сооружения линий электропередач
Здания и сооружения ООО "Телерадиоцентра Грузии" и вещателей и все вышки электронных коммуникаций.
Территория и акватория порта (причалы, терминалы, гидротехнические сооружения, маяки, стационарные морские навигационные знаки, каналы)
Железная дорога, железнодорожные станции и инфраструктура, поезда
Магистральный нефтепровод, газопровод, водопровод
Метрополитен
Территория аэропорта
Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи, стратегических объектов или объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих учреждений или объектов, караются в Грузии штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако при отягчающих обстоятельствах, в том числе совершении действия группой лиц, наказание будет в виде исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Деяния, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.