https://sputnik-georgia.ru/20241025/pravitelstvo-gruzii-utverdilo-perechen-obektov-za-blokirovku-kotorykh-grozit-tyurma-290541845.html

Правительство Грузии утвердило перечень объектов, за блокировку которых грозит тюрьма

Правительство Грузии утвердило перечень объектов, за блокировку которых грозит тюрьма

Sputnik Грузия

Постановление правительства было подписано 23 октября 2024 года, за три дня до парламентских выборов 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T21:39+0400

2024-10-25T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов, за штурм или блокировку которых, а также за их захват или блокировку с террористическими целями предусмотрено уголовное наказание. Постановление правительства было подписано 23 октября 2024 года, за три дня до парламентских выборов. Согласно постановлению, объектами стратегического и/или особого значения считаются: Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи, стратегических объектов или объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих учреждений или объектов, караются в Грузии штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако при отягчающих обстоятельствах, в том числе совершении действия группой лиц, наказание будет в виде исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Деяния, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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