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Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков
Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков
Sputnik Грузия
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе, для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдове и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.По словам пресс-секретаря президента РФ, Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы."В Грузии одна ситуация, мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих – принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в адрес России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Грузии.Он добавил, что трудно представить, "как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, новости, грузия, дмитрий песков, молдова, парламентские выборы в грузии 2024
россия, политика, новости, грузия, дмитрий песков, молдова, парламентские выборы в грузии 2024
Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков
16:26 25.10.2024 (обновлено: 17:08 25.10.2024)
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе, для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдове и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
"Вы знаете, мы никак не пытаемся, да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в адрес России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Молдове и Грузии.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы.
"В Грузии одна ситуация, мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих – принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в адрес России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Грузии.
Он добавил, что трудно представить, "как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес".