https://sputnik-georgia.ru/20241025/rossiya-ne-imeet-vozmozhnosti-vliyat-na-elektoralnye-protsessy-v-gruzii---peskov-290535765.html

Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков

Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков

Sputnik Грузия

В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе, для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T16:26+0400

2024-10-25T16:26+0400

2024-10-25T17:08+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдове и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5-процентный барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.По словам пресс-секретаря президента РФ, Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы."В Грузии одна ситуация, мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих – принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в адрес России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Грузии.Он добавил, что трудно представить, "как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, новости, грузия, дмитрий песков, молдова, парламентские выборы в грузии 2024