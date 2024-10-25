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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241025/v-gruzii-ostaetsya-odin-den-do-vyborov-v-parlament---video-290535070.html
В Грузии остается один день до выборов в парламент - видео
В Грузии остается один день до выборов в парламент - видео
Sputnik Грузия
В Грузии остается один день до парламентских выборов, который в мире часто называют “днем тишины”. О финальном раскладе сил узнаете из видео Sputnik Грузия 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T16:16+0400
2024-10-25T16:16+0400
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Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, видео

В Грузии остается один день до выборов в парламент - видео

16:16 25.10.2024
© video: Sputnik
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В Грузии остается один день до парламентских выборов, который в мире часто называют “днем тишины”. О финальном раскладе сил узнаете из видео Sputnik Грузия
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
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