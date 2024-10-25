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В Грузии остается один день до выборов в парламент - видео

В Грузии остается один день до выборов в парламент - видео

Sputnik Грузия

В Грузии остается один день до парламентских выборов, который в мире часто называют “днем тишины”. О финальном раскладе сил узнаете из видео Sputnik Грузия 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T16:16+0400

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2024-10-25T16:16+0400

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Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.

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