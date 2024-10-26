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Экзитпол ТВ "Мтавари архи": "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%
Экзитпол ТВ "Мтавари архи": "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%
Sputnik Грузия
В парламент, согласно данным экзитпола, проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T20:02+0400
2024-10-26T20:02+0400
2024-10-26T20:31+0400
парламентские выборы
грузия
единое национальное движение
политика
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Согласно экзитполу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в результате выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ("Грузинская мечта", "Сила народа") набрала 42% голосов избирателей, оппозиционные партии – 48%.Голоса избирателей среди оппозиции распределились следующим образом: Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, единое национальное движение, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, единое национальное движение, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Экзитпол ТВ "Мтавари архи": "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%
20:02 26.10.2024 (обновлено: 20:31 26.10.2024)
В парламент, согласно данным экзитпола, проходят пять избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Согласно экзитполу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в результате выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ("Грузинская мечта", "Сила народа") набрала 42% голосов избирателей, оппозиционные партии – 48%.
Голоса избирателей среди оппозиции распределились следующим образом:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 18%.
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 13%
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 9%
Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.