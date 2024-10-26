https://sputnik-georgia.ru/20241026/ekzit-poll-tv-mtavari-arkhi-gruzinskaya-mechta---42-290595902.html

Экзитпол ТВ "Мтавари архи": "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%

Экзитпол ТВ "Мтавари архи": "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%

Sputnik Грузия

В парламент, согласно данным экзитпола, проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T20:02+0400

2024-10-26T20:02+0400

2024-10-26T20:31+0400

парламентские выборы

грузия

единое национальное движение

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Согласно экзитполу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в результате выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ("Грузинская мечта", "Сила народа") набрала 42% голосов избирателей, оппозиционные партии – 48%.Голоса избирателей среди оппозиции распределились следующим образом: Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, единое национальное движение, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024