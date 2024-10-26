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Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись
Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись
Sputnik Грузия
Обработаны 69,94% бюллетеней – в парламент Грузии проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T22:01+0400
2024-10-26T22:01+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили назвал прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых масштабно использовались современные технологии, состоявшимися.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. В выборах, по предварительным данным, приняли участие 2 060 412 избирателей (58,94%).По его словам, этот этап модернизации выборов прошел успешно. "Выборы прошли в спокойной и свободной среде. В течение дня касательно разных выявленных вопросов было незамедлительное реагирование, что не оказало влияние на избирательный процесс и тем более в отношении результатов", – заявил Каландаришвили.В Грузии голосование прошло на 3 044 избирательных участках, а за рубежом – на 67. Граждане Грузии голосовали в 53 городах 42 стран. За места в парламенте Грузии боролись 18 избирательных субъектов. От оппозиции, по последним данным, проходят четыре субъекта: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"), "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024
Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись
22:01 26.10.2024 (обновлено: 22:45 26.10.2024)
Обработаны 69,94% бюллетеней – в парламент Грузии проходят пять избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили назвал прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых масштабно использовались современные технологии, состоявшимися.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. В выборах, по предварительным данным, приняли участие 2 060 412 избирателей (58,94%).
"Сегодняшний день исторического значения для нашей страны и нас, избирательной администрации. Именно сегодня впервые мы применили в таких больших масштабах избирательные электронные аппараты и в конце дня уже уверенно можем сказать, что выборы состоялись", – сказал Каландаришвили на брифинге.
По его словам, этот этап модернизации выборов прошел успешно.
"Выборы прошли в спокойной и свободной среде. В течение дня касательно разных выявленных вопросов было незамедлительное реагирование, что не оказало влияние на избирательный процесс и тем более в отношении результатов", – заявил Каландаришвили.
В Грузии голосование прошло на 3 044 избирательных участках, а за рубежом – на 67. Граждане Грузии голосовали в 53 городах 42 стран.
За места в парламенте Грузии боролись 18 избирательных субъектов.
От оппозиции, по последним данным, проходят четыре субъекта: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"), "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "За Грузию".