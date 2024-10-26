https://sputnik-georgia.ru/20241026/glava-tsik-vybory-v-parlament-gruzii-sostoyalis--290600671.html

Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись

Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись

Sputnik Грузия

Обработаны 69,94% бюллетеней – в парламент Грузии проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T22:01+0400

2024-10-26T22:01+0400

2024-10-26T22:45+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили назвал прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых масштабно использовались современные технологии, состоявшимися.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. В выборах, по предварительным данным, приняли участие 2 060 412 избирателей (58,94%).По его словам, этот этап модернизации выборов прошел успешно. "Выборы прошли в спокойной и свободной среде. В течение дня касательно разных выявленных вопросов было незамедлительное реагирование, что не оказало влияние на избирательный процесс и тем более в отношении результатов", – заявил Каландаришвили.В Грузии голосование прошло на 3 044 избирательных участках, а за рубежом – на 67. Граждане Грузии голосовали в 53 городах 42 стран. За места в парламенте Грузии боролись 18 избирательных субъектов. От оппозиции, по последним данным, проходят четыре субъекта: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"), "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024