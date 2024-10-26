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Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото
Sputnik Грузия
В Грузии 26 октября 2024 года избирают парламент 11-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в... 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T14:17+0400
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На выборах в Грузии политики активно участвовали в голосовании, демонстрируя свою приверженность демократическим процессам. Многие из них, включая представителей различных партий, пришли на избирательные участки рано утром, чтобы выразить свое мнение.
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мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, выборы, грузия, фото
мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, выборы, грузия, фото
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото 14:17 26.10.2024 (обновлено: 16:17 26.10.2024)
В Грузии 26 октября 2024 года избирают парламент 11-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в голосовании
На выборах в Грузии политики активно участвовали в голосовании, демонстрируя свою приверженность демократическим процессам. Многие из них, включая представителей различных партий, пришли на избирательные участки рано утром, чтобы выразить свое мнение.
© Tbilisi City Hall
Мэр столицы Грузии Каха Каладзе.
Мэр столицы Грузии Каха Каладзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© photo: Sputnik / Stringer
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
© Ministry of Economy of Georgia
Министр экономики и представитель правящей партии "Грузинская мечта" Леван Давиташвили.
Министр экономики и представитель правящей партии "Грузинская мечта" Леван Давиташвили.
© courtesy of Elene Khoshtaria
Оппозиционный политик Элене Хоштария.
Оппозиционный политик Элене Хоштария.
© Droa
Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе.
Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе.
© Droa
Бывший лидер ЕНД Ника Мелия.
Бывший лидер ЕНД Ника Мелия.
© Droa
Журналист и политический деятель Ника Гварамия.
Журналист и политический деятель Ника Гварамия.
© photo: Sputnik
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии.