https://sputnik-georgia.ru/20241026/kak-golosovali-politiki-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii--foto-290562758.html

Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото

Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото

Sputnik Грузия

В Грузии 26 октября 2024 года избирают парламент 11-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в... 26.10.2024, Sputnik Грузия

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На выборах в Грузии политики активно участвовали в голосовании, демонстрируя свою приверженность демократическим процессам. Многие из них, включая представителей различных партий, пришли на избирательные участки рано утром, чтобы выразить свое мнение.

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