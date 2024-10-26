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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241026/kak-golosovali-politiki-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii--foto-290562758.html
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото
Sputnik Грузия
В Грузии 26 октября 2024 года избирают парламент 11-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в... 26.10.2024, Sputnik Грузия
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На выборах в Грузии политики активно участвовали в голосовании, демонстрируя свою приверженность демократическим процессам. Многие из них, включая представителей различных партий, пришли на избирательные участки рано утром, чтобы выразить свое мнение.
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мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, выборы, грузия, фото
мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, выборы, грузия, фото

Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии – фото

14:17 26.10.2024 (обновлено: 16:17 26.10.2024)
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В Грузии 26 октября 2024 года избирают парламент 11-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в голосовании
На выборах в Грузии политики активно участвовали в голосовании, демонстрируя свою приверженность демократическим процессам. Многие из них, включая представителей различных партий, пришли на избирательные участки рано утром, чтобы выразить свое мнение.
© Tbilisi City Hall

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе. - Sputnik Грузия
1/9
© Tbilisi City Hall

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

© President of Georgia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. - Sputnik Грузия
2/9
© President of Georgia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

© Ministry of Economy of Georgia

Министр экономики и представитель правящей партии "Грузинская мечта" Леван Давиташвили.

Министр экономики и представитель правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot; Леван Давиташвили. - Sputnik Грузия
4/9
© Ministry of Economy of Georgia

Министр экономики и представитель правящей партии "Грузинская мечта" Леван Давиташвили.

© courtesy of Elene Khoshtaria

Оппозиционный политик Элене Хоштария.

Оппозиционный политик Элене Хоштария. - Sputnik Грузия
5/9
© courtesy of Elene Khoshtaria

Оппозиционный политик Элене Хоштария.

© Droa

Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе.

Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе. - Sputnik Грузия
6/9
© Droa

Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе.

© Droa

Бывший лидер ЕНД Ника Мелия.

Бывший лидер ЕНД Ника Мелия. - Sputnik Грузия
7/9
© Droa

Бывший лидер ЕНД Ника Мелия.

© Droa

Журналист и политический деятель Ника Гварамия.

Журналист и политический деятель Ника Гварамия. - Sputnik Грузия
8/9
© Droa

Журналист и политический деятель Ника Гварамия.

© photo: Sputnik

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии.

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