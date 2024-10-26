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Как прошел день выборов в Грузии? Видео
Как прошел день выборов в Грузии? Видео
Sputnik Грузия
Ровно в 20:00 по тбилисскому времени по всей Грузии закрылись избирательные участки. Как проходит процесс голосования – в видео Sputnik Грузия 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T20:06+0400
2024-10-26T20:06+0400
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Остались считанные часы до оглашения результатов выборов, а значит, скоро станет известно, какой политический курс возьмет Грузия на ближайшие годы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, выборы, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, выборы, видео
Как прошел день выборов в Грузии? Видео
20:06 26.10.2024 (обновлено: 20:29 26.10.2024)
Ровно в 20:00 по тбилисскому времени по всей Грузии закрылись избирательные участки. Как проходит процесс голосования – в видео Sputnik Грузия
Остались считанные часы до оглашения результатов выборов, а значит, скоро станет известно, какой политический курс возьмет Грузия на ближайшие годы.