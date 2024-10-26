https://sputnik-georgia.ru/20241026/kak-proshel-den-vyborov-v-gruzii-video-290596480.html

Как прошел день выборов в Грузии? Видео

Как прошел день выборов в Грузии? Видео

Sputnik Грузия

Ровно в 20:00 по тбилисскому времени по всей Грузии закрылись избирательные участки. Как проходит процесс голосования – в видео Sputnik Грузия 26.10.2024, Sputnik Грузия

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Остались считанные часы до оглашения результатов выборов, а значит, скоро станет известно, какой политический курс возьмет Грузия на ближайшие годы.

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