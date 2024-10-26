https://sputnik-georgia.ru/20241026/mamuka-pipiya-gruziya-stoit-pered-reshayuschim-vyborom--290572057.html
Мамука Пипия: Грузия стоит перед решающим выбором
Мамука Пипия: Грузия стоит перед решающим выбором
Sputnik Грузия
Мамука Пипия , международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", в интервью Sputnik рассказал, почему парламентские выборы в Грузии так важны для... 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T16:28+0400
2024-10-26T16:28+0400
2024-10-26T16:32+0400
парламентские выборы
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
политика
выборы
президентские выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290571849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ace76a99b8af01f5a45898e6b4ea1bc7.jpg
Политик считает, что своим выбором грузинский народ определит будущее государства на ближайшую перспективу. Кроме того, Мамука Пипия уверен, что Грузия никогда не вступит в Евросоюз, и для страны лучше сотрудничать с БРИКС и развивать региональные связи, в том числе и с Россией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290571849_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb656beea3a615549270a465aa90fb7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, выборы, президентские выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, выборы, президентские выборы, видео
Мамука Пипия: Грузия стоит перед решающим выбором
16:28 26.10.2024 (обновлено: 16:32 26.10.2024)
Мамука Пипия , международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", в интервью Sputnik рассказал, почему парламентские выборы в Грузии так важны для страны.
Политик считает, что своим выбором грузинский народ определит будущее государства на ближайшую перспективу. Кроме того, Мамука Пипия уверен, что Грузия никогда не вступит в Евросоюз, и для страны лучше сотрудничать с БРИКС и развивать региональные связи, в том числе и с Россией.