https://sputnik-georgia.ru/20241026/mamuka-pipiya-gruziya-stoit-pered-reshayuschim-vyborom--290572057.html

Мамука Пипия: Грузия стоит перед решающим выбором

Мамука Пипия: Грузия стоит перед решающим выбором

Sputnik Грузия

Мамука Пипия , международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", в интервью Sputnik рассказал, почему парламентские выборы в Грузии так важны для... 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T16:28+0400

2024-10-26T16:28+0400

2024-10-26T16:32+0400

парламентские выборы

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

политика

выборы

президентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290571849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ace76a99b8af01f5a45898e6b4ea1bc7.jpg

Политик считает, что своим выбором грузинский народ определит будущее государства на ближайшую перспективу. Кроме того, Мамука Пипия уверен, что Грузия никогда не вступит в Евросоюз, и для страны лучше сотрудничать с БРИКС и развивать региональные связи, в том числе и с Россией.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, выборы, президентские выборы, видео