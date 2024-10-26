https://sputnik-georgia.ru/20241026/muzhchina-skonchalsya-na-izbiratelnom-uchastke-na-zapade-gruzii--290567234.html
Мужчина скончался на избирательном участке на западе Грузии
Мужчина скончался на избирательном участке на западе Грузии
Sputnik Грузия
Грузия в субботу выбирает парламент нового созыва 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T14:26+0400
2024-10-26T14:26+0400
2024-10-26T14:42+0400
парламентские выборы
грузия
новости
происшествия
парламентские выборы в грузии 2024
политика
поти
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/287000181_0:0:830:466_1920x0_80_0_0_7cc5ebb18f55cd1c7dae6855adc2de4a.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Член избирательной комиссии скончался на избирательном участке №15 в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) во время парламентских выборов, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/287000181_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_1dce425b982a2b3e9f5d90e5bf206999.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, поти
грузия, новости, происшествия, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, поти
Мужчина скончался на избирательном участке на западе Грузии
14:26 26.10.2024 (обновлено: 14:42 26.10.2024)
Грузия в субботу выбирает парламент нового созыва
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Член избирательной комиссии скончался на избирательном участке №15 в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) во время парламентских выборов, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
"Члену 15-го избирательного участка Поти Николозу Ломинадзе стало плохо. Его перевезли в больницу, но, к сожалению, он скончался. Избирательная комиссия выражает скорбь в связи с его смертью и соболезнует его семье", - сказала Иоселиани.
В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.