https://sputnik-georgia.ru/20241026/muzhchina-skonchalsya-na-izbiratelnom-uchastke-na-zapade-gruzii--290567234.html

Мужчина скончался на избирательном участке на западе Грузии

Мужчина скончался на избирательном участке на западе Грузии

Sputnik Грузия

Грузия в субботу выбирает парламент нового созыва 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T14:26+0400

2024-10-26T14:26+0400

2024-10-26T14:42+0400

парламентские выборы

грузия

новости

происшествия

парламентские выборы в грузии 2024

политика

поти

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/287000181_0:0:830:466_1920x0_80_0_0_7cc5ebb18f55cd1c7dae6855adc2de4a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Член избирательной комиссии скончался на избирательном участке №15 в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) во время парламентских выборов, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, поти