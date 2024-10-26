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Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах. 26.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах.Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы.Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. А также прошли выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране было открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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