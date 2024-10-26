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Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах. 26.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах.Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы.Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. А также прошли выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране было открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, венгрия, виктор орбан, политика, парламентские выборы в грузии 2024
новости, грузия, венгрия, виктор орбан, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах
20:31 26.10.2024 (обновлено: 20:38 26.10.2024)
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах.
Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы.
"Я поздравляю премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с их уверенной победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голоса были озвучены", - написал Орбан в соцсети Х.
Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
А также прошли выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
По стране было открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.