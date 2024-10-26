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Сколько избирателей проголосовали в Грузии – данные ЦИК

Сколько избирателей проголосовали в Грузии – данные ЦИК

Sputnik Грузия

Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T23:15+0400

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2024-10-26T23:33+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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Из проголосовавших 961 751 – женщины и 1 098 661 – мужчины.Самым активные избиратели были в горном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где из 29 103 избирателей на избирательные участки пришли 67,93%.Самая низкая явка была зафиксирована в регионе Квемо Картли, где из 400 781 избирателя проголосовали всего 49,23%.В Тбилиси на выборы из 1 031 143 избирателей пришли 626 577 человек, что составляет 60,77%.Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 20:00 (тбс):Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Право голоса было у 3 495 789 избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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