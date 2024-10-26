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Сколько избирателей проголосовали в Грузии – данные ЦИК
Сколько избирателей проголосовали в Грузии – данные ЦИК
Sputnik Грузия
Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T23:15+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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Из проголосовавших 961 751 – женщины и 1 098 661 – мужчины.Самым активные избиратели были в горном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где из 29 103 избирателей на избирательные участки пришли 67,93%.Самая низкая явка была зафиксирована в регионе Квемо Картли, где из 400 781 избирателя проголосовали всего 49,23%.В Тбилиси на выборы из 1 031 143 избирателей пришли 626 577 человек, что составляет 60,77%.Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 20:00 (тбс):Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Право голоса было у 3 495 789 избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, инфографика, политика, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
новости, грузия, инфографика, политика, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
Сколько избирателей проголосовали в Грузии – данные ЦИК
23:15 26.10.2024 (обновлено: 23:33 26.10.2024)
Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей
Из проголосовавших 961 751 – женщины и 1 098 661 – мужчины.
Самым активные избиратели были в горном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где из 29 103 избирателей на избирательные участки пришли 67,93%.
Самая низкая явка была зафиксирована в регионе Квемо Картли, где из 400 781 избирателя проголосовали всего 49,23%.
В Тбилиси на выборы из 1 031 143 избирателей пришли 626 577 человек, что составляет 60,77%.
Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 20:00 (тбс):
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67,93 % (19 771)
Аджария – 62,93% (199 557)
Мцхета-Мтианети – 61,59% (54 714)
Тбилиси – 60,77% (626 577)
Самцхе-Джавахети – 61,52% (88 336)
Шида Картли – 59,69% (140 707)
Самегрело - Земо Сванети – 55,27 % (185 604)
Имерети – 59,41% ( 306 547)
Квемо Картли – 49,23% (197 309).
Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Право голоса было у 3 495 789 избирателей.