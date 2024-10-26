https://sputnik-georgia.ru/20241026/tsik-gruzinskaya-mechta-nabrala-5298-golosov-izbirateley-na-vyborakh-290599079.html
ЦИК: "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы – обработано почти 70% бюллетеней
ЦИК: "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы – обработано почти 70% бюллетеней
Sputnik Грузия
В парламент, согласно данным ЦИК по результатам обработки 69,94% бюллетеней, проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T21:30+0400
2024-10-26T21:30+0400
2024-10-26T21:55+0400
парламентские выборы
грузия
новости
политика
цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней, согласно данным на сайте ЦИК Грузии.Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат как минимум 5% настоящих голосов избирателей.За "Грузинскую мечту" ("Грузинская мечта", "Сила народа") проголосовали 921 067 избирателей, что составило 52,98% Остальные голоса распределились следующим образом: Остальные партии не преодолели барьер в 5%.В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
ЦИК: "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы – обработано почти 70% бюллетеней
21:30 26.10.2024 (обновлено: 21:55 26.10.2024)
В парламент, согласно данным ЦИК по результатам обработки 69,94% бюллетеней, проходят пять избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней, согласно данным на сайте ЦИК Грузии.
Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат как минимум 5% настоящих голосов избирателей.
За "Грузинскую мечту" ("Грузинская мечта", "Сила народа") проголосовали 921 067 избирателей, что составило 52,98%
Остальные голоса распределились следующим образом:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,99% (194 662);
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 9,08% (170 442);
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 9,04% (157 143);
"За Грузию" – 8,24 % (143 289).
Остальные партии не преодолели барьер в 5%.
В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.