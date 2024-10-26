https://sputnik-georgia.ru/20241026/tsik-gruzinskaya-mechta-nabrala-5298-golosov-izbirateley-na-vyborakh-290599079.html

ЦИК: "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы – обработано почти 70% бюллетеней

ЦИК: "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы – обработано почти 70% бюллетеней

Sputnik Грузия

В парламент, согласно данным ЦИК по результатам обработки 69,94% бюллетеней, проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T21:30+0400

2024-10-26T21:30+0400

2024-10-26T21:55+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней, согласно данным на сайте ЦИК Грузии.Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат как минимум 5% настоящих голосов избирателей.За "Грузинскую мечту" ("Грузинская мечта", "Сила народа") проголосовали 921 067 избирателей, что составило 52,98% Остальные голоса распределились следующим образом: Остальные партии не преодолели барьер в 5%.В парламентских выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024