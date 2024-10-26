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Участки открылись, голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг
Участки открылись, голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг
Sputnik Грузия
ЦИК Грузии готов осуществить администрирование первых широкомасштабных модернизированных выборов на высоком профессиональном уровне, сказала Иоселиани 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T09:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Избирательные участки открылись, и началось голосование на выборах в парламент Грузии, а также в Верховный совет Аджарской АР и на промежуточных выборах в сакребуло (райсобрания) районов Самтредиа и Чохатаури, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.Она отметила, что почти 90% избирателей смогут голосовать по-новому. Выборы с использованием электронных технологий проходят на 2263 из 3044 открытых в Грузии избирательных участков.На остальных избирательных участках, в том числе за рубежом, голосование проходит по традиционной технологии.Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Всего в выборах участвуют 18 политических субъектов. На выборах в Верховный совет Аджарской АР зарегистрировано 11 избирательных субъектов.За места в сакребуло Самтредиа и Чохатаури борются пять кандидатов от трех избирательных субъектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, самтредия, парламентские выборы в грузии 2024
Участки открылись, голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг
09:12 26.10.2024 (обновлено: 09:51 26.10.2024)
ЦИК Грузии готов осуществить администрирование первых широкомасштабных модернизированных выборов на высоком профессиональном уровне, сказала Иоселиани
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Избирательные участки открылись, и началось голосование на выборах в парламент Грузии, а также в Верховный совет Аджарской АР и на промежуточных выборах в сакребуло (райсобрания) районов Самтредиа и Чохатаури, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.
"Избирательные участки открылись, голосование началось. Избирательная администрация готова с соблюдением закона, прозрачно и на высоком профессиональном уровне осуществить администрирование первых широкомасштабных модернизированных выборов", - сказала Иоселиани.
Она отметила, что почти 90% избирателей смогут голосовать по-новому. Выборы с использованием электронных технологий проходят на 2263 из 3044 открытых в Грузии избирательных участков.
На остальных избирательных участках, в том числе за рубежом, голосование проходит по традиционной технологии.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Всего в выборах участвуют 18 политических субъектов.
На выборах в Верховный совет Аджарской АР зарегистрировано 11 избирательных субъектов.
За места в сакребуло Самтредиа и Чохатаури борются пять кандидатов от трех избирательных субъектов.