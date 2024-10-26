https://sputnik-georgia.ru/20241026/uchastki-otkrylis-golosovanie-nachalos---tsik-gruzii-provel-pervyy-brifing-290550725.html

Участки открылись, голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг

Участки открылись, голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг

Sputnik Грузия

ЦИК Грузии готов осуществить администрирование первых широкомасштабных модернизированных выборов на высоком профессиональном уровне, сказала Иоселиани 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T09:12+0400

2024-10-26T09:12+0400

2024-10-26T09:51+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

самтредия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290550560_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db0f1fe117309624259a4c9f2332d550.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Избирательные участки открылись, и началось голосование на выборах в парламент Грузии, а также в Верховный совет Аджарской АР и на промежуточных выборах в сакребуло (райсобрания) районов Самтредиа и Чохатаури, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.Она отметила, что почти 90% избирателей смогут голосовать по-новому. Выборы с использованием электронных технологий проходят на 2263 из 3044 открытых в Грузии избирательных участков.На остальных избирательных участках, в том числе за рубежом, голосование проходит по традиционной технологии.Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Всего в выборах участвуют 18 политических субъектов. На выборах в Верховный совет Аджарской АР зарегистрировано 11 избирательных субъектов.За места в сакребуло Самтредиа и Чохатаури борются пять кандидатов от трех избирательных субъектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самтредия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, самтредия, парламентские выборы в грузии 2024