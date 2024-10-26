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В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото

В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото

Sputnik Грузия

В 08:00 в субботу в Грузии открылись 3 048 избирательных участков для граждан страны, которые будут выбирать депутатов парламента Грузии. Смотрите в фотоленте... 26.10.2024, Sputnik Грузия

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Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.

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