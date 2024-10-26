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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241026/v-gruzii-nachalis-parlamentskie-vybory-2024---foto-290552777.html
В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото
В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото
Sputnik Грузия
В 08:00 в субботу в Грузии открылись 3 048 избирательных участков для граждан страны, которые будут выбирать депутатов парламента Грузии. Смотрите в фотоленте... 26.10.2024, Sputnik Грузия
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Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, политика, грузия, выборы, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, политика, грузия, выборы, фото

В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото

10:20 26.10.2024 (обновлено: 11:23 26.10.2024)
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В 08:00 в субботу в Грузии открылись 3 048 избирательных участков для граждан страны, которые будут выбирать депутатов парламента Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование
Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.
Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии настал день голосования – жители страны сегодня избирают парламент одиннадцатого созыва.

В Грузии настал день голосования – жители страны сегодня избирают парламент одиннадцатого созыва. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии настал день голосования – жители страны сегодня избирают парламент одиннадцатого созыва.

© photo: Sputnik / Stringer

Ровно в восемь утра по стране открылось более трех тысяч избирательных участков.

Ровно в восемь утра по стране открылось более трех тысяч избирательных участков. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Ровно в восемь утра по стране открылось более трех тысяч избирательных участков.

© photo: Sputnik / Stringer

При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении.

При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении.

© photo: Sputnik / Stringer

Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке.

Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке.

© photo: Sputnik / Stringer

Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий.

Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий.

© photo: Sputnik / Stringer

В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ.

В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ.

© photo: Sputnik / Stringer

А подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов.

А подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

А подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов.

© photo: Sputnik / Stringer

Избирателям раздадут бюллетени нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом.

Избирателям раздадут бюллетени нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Избирателям раздадут бюллетени нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом.

© photo: Sputnik / Stringer

Бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат.

Бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат.

© photo: Sputnik / Stringer

Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 113 747 избирателей из 3 508 294.

Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 113 747 избирателей из 3 508 294. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 113 747 избирателей из 3 508 294.

© photo: Sputnik / Stringer

Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней.

Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней.

© photo: Sputnik / Stringer

Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы.

Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы.

© photo: Sputnik / Stringer

За процессом следят более 1 700 наблюдателей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.

За процессом следят более 1 700 наблюдателей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

За процессом следят более 1 700 наблюдателей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.

© photo: Sputnik / Stringer

Процесс освещают более 2800 представителей 199 СМИ.

Процесс освещают более 2800 представителей 199 СМИ. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Процесс освещают более 2800 представителей 199 СМИ.

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