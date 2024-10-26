В Грузии начались парламентские выборы 2024 – фото

Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.
В 08:00 в субботу в Грузии открылись 3 048 избирательных участков для граждан страны, которые будут выбирать депутатов парламента Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование
Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.
Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.
При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении.
При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении.