https://sputnik-georgia.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-sostavila-5894-290599508.html

Выборы в Грузии прошли спокойно, явка составила 58,94% - ЦИК

Выборы в Грузии прошли спокойно, явка составила 58,94% - ЦИК

Sputnik Грузия

День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде, сказала пресс-спикер ЦИК 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T21:23+0400

2024-10-26T21:23+0400

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парламентские выборы

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.В Грузии парламентские выборы проходили 26 октября с 08:00 до 20:00.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Для голосования на территории Грузии было открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков открыли за рубежом – в 53 городах 42 стран. Общее количество избирателей – 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024