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Выборы в Грузии прошли спокойно, явка составила 58,94% - ЦИК
Выборы в Грузии прошли спокойно, явка составила 58,94% - ЦИК
Sputnik Грузия
День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде, сказала пресс-спикер ЦИК 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T21:23+0400
2024-10-26T21:23+0400
2024-10-26T21:42+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.В Грузии парламентские выборы проходили 26 октября с 08:00 до 20:00.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Для голосования на территории Грузии было открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков открыли за рубежом – в 53 городах 42 стран. Общее количество избирателей – 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы в Грузии прошли спокойно, явка составила 58,94% - ЦИК
21:23 26.10.2024 (обновлено: 21:42 26.10.2024)
День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде, сказала пресс-спикер ЦИК
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Явка на парламентских выборах в Грузии на 20:00, по предварительным данным, составила 58,94%, проголосовали 2 060 412 избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.
В Грузии парламентские выборы проходили 26 октября с 08:00 до 20:00.
"Процесс голосования завершился. День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде. В отдельных случаях были зафиксированы инциденты и технические погрешности, хотя во всех случаях избирательная администрация осуществила своевременное реагирование согласно закону", – сказала Иоселиани.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Для голосования на территории Грузии было открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков открыли за рубежом – в 53 городах 42 стран. Общее количество избирателей – 3 508 294 гражданина.