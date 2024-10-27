https://sputnik-georgia.ru/20241027/esli-prezident-gruzii-ne-sozavet-parlament---premer-o-rabote-zakonodatelnogo-organa-290608353.html

Если президент Грузии не созовет парламент – премьер о работе законодательного органа

Если президент Грузии не созовет парламент – премьер о работе законодательного органа

Sputnik Грузия

Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T13:25+0400

2024-10-27T13:25+0400

2024-10-27T13:44+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Согласно Конституции Грузии, первая сессия парламента должна состояться в течение десяти дней после подведения итогов выборов, однако, если президент не созывает сессию, парламент все равно соберется в конце срока – на десятый день, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. По его словам, Саломе Зурабишвили может в очередной раз грубо нарушить Конституцию, но не сможет заблокировать первое заседание парламента. Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024