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Если президент Грузии не созовет парламент – премьер о работе законодательного органа
Если президент Грузии не созовет парламент – премьер о работе законодательного органа
Sputnik Грузия
Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T13:25+0400
2024-10-27T13:25+0400
2024-10-27T13:44+0400
парламентские выборы
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Согласно Конституции Грузии, первая сессия парламента должна состояться в течение десяти дней после подведения итогов выборов, однако, если президент не созывает сессию, парламент все равно соберется в конце срока – на десятый день, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. По его словам, Саломе Зурабишвили может в очередной раз грубо нарушить Конституцию, но не сможет заблокировать первое заседание парламента. Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
Если президент Грузии не созовет парламент – премьер о работе законодательного органа
13:25 27.10.2024 (обновлено: 13:44 27.10.2024)
Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Согласно Конституции Грузии, первая сессия парламента должна состояться в течение десяти дней после подведения итогов выборов, однако, если президент не созывает сессию, парламент все равно соберется в конце срока – на десятый день, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей.
"По законодательству, для проведения первого заседания установлен 10-дневный срок. На десятый день парламент соберется сам, и состоится заседание. Здесь у президента нет ресурсов для саботажа, даже если она грубо нарушит Конституцию Грузии. У президента лишь формальная компетенция", - заявил Кобахидзе.
По его словам, Саломе Зурабишвили может в очередной раз грубо нарушить Конституцию, но не сможет заблокировать первое заседание парламента.
Проведение первого заседания законодательного органа, как отметил премьер, обеспечивают председатель и бюро парламента.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.