https://sputnik-georgia.ru/20241027/glava-tsik-gruzii-vysoko-otsenil-tekhnicheskuyu-storonu-proshedshikh-v-strane-vyborov-290607449.html

Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов

Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов

Sputnik Грузия

В день выборов 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч аппаратов, из которых только 20 устройств вышли из строя, заявил Каландаришвили 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T12:48+0400

2024-10-27T12:48+0400

2024-10-27T13:17+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В день парламентских выборов в Грузии 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч электронных аппаратов по верификации граждан и подсчета голосов избирателей, из которых только 20 вышли из строя, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили на брифинге. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Как отметил глава ЦИК, несмотря на поломку ряда аппаратов, необходимости переходить к традиционному методу голосования на участках не было. По словам Каландаришвили, согласно существующей практике, хорошим результатом использования электронных технологий считается показатель, если в ходе избирательного процесса из строя выходит 1% имеющихся аппаратов. "В нашем случае эта цифра составила 0,1%, что является очень хорошим показателем. Хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательной комиссии за их деятельность, вклад в процесс модернизации выборов", - заявил Каландаришвили. Надлежащую работу электронных технологий на выборах в Грузии подтвердила международная американская аудиторская компания PRO V&V. По его словам, согласно предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024