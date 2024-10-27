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Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов
Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов
Sputnik Грузия
В день выборов 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч аппаратов, из которых только 20 устройств вышли из строя, заявил Каландаришвили 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В день парламентских выборов в Грузии 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч электронных аппаратов по верификации граждан и подсчета голосов избирателей, из которых только 20 вышли из строя, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили на брифинге. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Как отметил глава ЦИК, несмотря на поломку ряда аппаратов, необходимости переходить к традиционному методу голосования на участках не было. По словам Каландаришвили, согласно существующей практике, хорошим результатом использования электронных технологий считается показатель, если в ходе избирательного процесса из строя выходит 1% имеющихся аппаратов. "В нашем случае эта цифра составила 0,1%, что является очень хорошим показателем. Хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательной комиссии за их деятельность, вклад в процесс модернизации выборов", - заявил Каландаришвили. Надлежащую работу электронных технологий на выборах в Грузии подтвердила международная американская аудиторская компания PRO V&V. По его словам, согласно предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов
12:48 27.10.2024 (обновлено: 13:17 27.10.2024)
В день выборов 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч аппаратов, из которых только 20 устройств вышли из строя, заявил Каландаришвили
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В день парламентских выборов в Грузии 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч электронных аппаратов по верификации граждан и подсчета голосов избирателей, из которых только 20 вышли из строя, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили на брифинге.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Внедрение электронных технологий в избирательный процесс в Грузии было успешно осуществлено. Почти два года неустанной работы избирательной администрации дали соответствующие результаты... В день выборов 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч аппаратов, из которых только 20 аппаратов вышли из строя", - заявил Каландаришвили.
Как отметил глава ЦИК, несмотря на поломку ряда аппаратов, необходимости переходить к традиционному методу голосования на участках не было.
По словам Каландаришвили, согласно существующей практике, хорошим результатом использования электронных технологий считается показатель, если в ходе избирательного процесса из строя выходит 1% имеющихся аппаратов.
"В нашем случае эта цифра составила 0,1%, что является очень хорошим показателем. Хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательной комиссии за их деятельность, вклад в процесс модернизации выборов", - заявил Каландаришвили.
Надлежащую работу электронных технологий на выборах в Грузии подтвердила международная американская аудиторская компания PRO V&V.
"Мы официально получили результаты аудита первой и второй фазы, где они однозначно подтверждены, и, как только документы будут переведены, они станут публично доступны для всех участвующих сторон", - заявил Каландаришвили.
По его словам, согласно предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей.
Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей.
"Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, "Гирчи", "Дроа" – 10,92% (225 680 голосов);
"Единство – Национальное движение" – 10,12% (209 137 голосов);
"Сильная Грузия" – 8,78% (181 424 голоса);
"За Грузию" – 7,76% (160 354 голоса).