https://sputnik-georgia.ru/20241027/gruzinskaya-mechta-proigrala-oppozitsii-vybory-za-rubezhom---pravyaschaya-partiya-tretya-290605872.html

"Грузинская мечта" проиграла оппозиции выборы за рубежом: правящая партия – третья

"Грузинская мечта" проиграла оппозиции выборы за рубежом: правящая партия – третья

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на избирательных участках, открытых за границей, получила 15% или 3776 голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 58 участков. В 53 городах 42 стран за рубежом было открыто 67 избирательных участков. "Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовали 1 117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024