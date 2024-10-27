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"Грузинская мечта" проиграла оппозиции выборы за рубежом: правящая партия – третья
"Грузинская мечта" проиграла оппозиции выборы за рубежом: правящая партия – третья
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков 27.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на избирательных участках, открытых за границей, получила 15% или 3776 голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 58 участков. В 53 городах 42 стран за рубежом было открыто 67 избирательных участков. "Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовали 1 117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" проиграла оппозиции выборы за рубежом: правящая партия – третья
11:03 27.10.2024 (обновлено: 12:08 27.10.2024)
"Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на избирательных участках, открытых за границей, получила 15% или 3776 голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 58 участков.
В 53 городах 42 стран за рубежом было открыто 67 избирательных участков.
По предварительным данным ЦИК, лидирует оппозиционная "Коалиция перемен" с 31,92% (8 036 голосов)
"Единство – национальное движение" находится на втором месте с 19,843% (4 995 голосов).
"Грузинская мечта" — 16,93% (3 457 голосов)
"Сильная Грузия" – 14, 667% (3 692 голоса).
"За Грузию" – 8,716% (2 194 голоса).
"Грузинская мечта" по предварительным итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,5% избирательных участков.
Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовали 1 117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.