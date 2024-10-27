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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241027/gruzinskiy-narod-sdelal-edinstvennyy-bezalternativnyy-vybor---premer-290606723.html
Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер
Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер
Sputnik Грузия
Правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года, заявил премьер 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T11:54+0400
2024-10-27T12:07+0400
парламентские выборы
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ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор, он выбрал мир и выбрал развитие страны, светлое европейское будущее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье. По предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, опубликованным на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. По словам премьера, правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года. "Мы говорили обществу, что это были выборы, равные референдуму, и по своей важности выборы, равные выборам 2012 года. Этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах. Победа очень впечатляющая", - сказал Кобахидзе. По словам премьера, оппозиция даже не посмела собраться у здания ЦИК после оглашения предварительных данных, что говорит об убедительной победе "Грузинской мечты.Премьер подчеркнул, что парламент начнет работать обычном режиме. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024

Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер

11:54 27.10.2024 (обновлено: 12:07 27.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года
Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор, он выбрал мир и выбрал развитие страны, светлое европейское будущее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
По предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, опубликованным на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей.
"Как вы знаете, выборы – это момент особой важности в жизни любой страны, и в эти самые важные моменты грузинский народ поддержал нас и сделал единственный, безальтернативный выбор. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, который принимал участие в нашей избирательной кампании", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года.
"Мы говорили обществу, что это были выборы, равные референдуму, и по своей важности выборы, равные выборам 2012 года. Этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах. Победа очень впечатляющая", - сказал Кобахидзе.
По словам премьера, оппозиция даже не посмела собраться у здания ЦИК после оглашения предварительных данных, что говорит об убедительной победе "Грузинской мечты.
Премьер подчеркнул, что парламент начнет работать обычном режиме.

"Как обычно, пройдет первое заседание парламента, парламент начнет работать, правительство будет утверждено, и процессы продолжатся в обычном для нашей страны режиме", - заявил Кобахидзе.

Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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