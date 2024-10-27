https://sputnik-georgia.ru/20241027/gruzinskiy-narod-sdelal-edinstvennyy-bezalternativnyy-vybor---premer-290606723.html

Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер

Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер

Sputnik Грузия

Правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года, заявил премьер 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T11:54+0400

2024-10-27T11:54+0400

2024-10-27T12:07+0400

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор, он выбрал мир и выбрал развитие страны, светлое европейское будущее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье. По предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, опубликованным на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получила 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. По словам премьера, правящая партия получила 1,12 миллиона голосов избирателей, что является рекордом с 2012 года. "Мы говорили обществу, что это были выборы, равные референдуму, и по своей важности выборы, равные выборам 2012 года. Этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах. Победа очень впечатляющая", - сказал Кобахидзе. По словам премьера, оппозиция даже не посмела собраться у здания ЦИК после оглашения предварительных данных, что говорит об убедительной победе "Грузинской мечты.Премьер подчеркнул, что парламент начнет работать обычном режиме. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024