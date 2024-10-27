https://sputnik-georgia.ru/20241027/partiya-eks-premera-gakhariya-prisoedinitsya-k-narodnomu-protestu-a-ne-partiynomu-290615399.html

Партия экс-премьера Гахария присоединится к народному протесту, а не партийному

Партия экс-премьера Гахария присоединится к народному протесту, а не партийному

Sputnik Грузия

Необходимо защитить суть выборов как демократического института, института мирной смены власти, заявил Гахария 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T17:09+0400

2024-10-27T17:09+0400

2024-10-27T17:22+0400

парламентские выборы

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новости

георгий гахария

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" присоединится только к народному протесту, а не к партийному, заявил председатель партии, экс-премьер Георгий Гахария на брифинге. "Грузинская мечта" набрала 54% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,6% избирательных участков. Еще ночью, когда были опубликованы данные только с 2/3 участков, результаты отказались признавать три из четырех оппозиционных субъектов, которые проходят в парламент. Поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. По его словам, каждый должен обратиться к тем формам разумного протеста, которые будут направлены на защиту выбора граждан, европейского будущего и института выборов. "Сегодня мы боремся везде, чтобы защитить волю граждан, мы боремся вместе с нашими международными партнерами, мы боремся везде, где это юридически возможно, чтобы воля граждан Грузии могла быть подтверждена объективно. Результаты выборов не отражают волю грузинского народа", – заявил Гахария. По его словам, на прошедших выборах имело место запугивание избирателей, взяточничество, манипуляции с удостоверениями личности, давление на чиновников. Гахария убежден, что необходимо защитить суть выборов как демократического института, института мирной смены власти. По словам экс-премьера, несмотря на те шаги, которые правящая партия предприняла в день выборов и на протяжении последних месяцев, она никогда не была настолько слаба. По итогам выборов в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию". Согласно предварительным данным с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%, или 1 117 480 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, парламентские выборы в грузии 2024