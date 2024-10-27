https://sputnik-georgia.ru/20241027/premer-armenii-pozdravil-svoego-gruzinskogo-kollegu-s-pobedoy-na-vyborakh-290609064.html

Премьер Армении поздравил своего грузинского коллегу с победой на выборах

Премьер Армении поздравил своего грузинского коллегу с победой на выборах

Sputnik Грузия

Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T14:02+0400

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армения

никол пашинян

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах в социальной сети X. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024