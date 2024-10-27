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Премьер Армении поздравил своего грузинского коллегу с победой на выборах
Премьер Армении поздравил своего грузинского коллегу с победой на выборах
Sputnik Грузия
Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T14:02+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах в социальной сети X. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей. Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
Премьер Армении поздравил своего грузинского коллегу с победой на выборах
14:02 27.10.2024 (обновлено: 14:18 27.10.2024)
Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах в социальной сети X.
Согласно предварительным данным ЦИК Грузии с 3 100 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 54,09%. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6 % голосов избирателей.
"Поздравляю премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах. Верю, что стратегические отношения между Арменией и Грузией продолжат устойчиво развиваться – на благо братских народов Армении и Грузии", - написал Пашинян в соцсети.
Текст поздравления премьера Армении был опубликован на грузинском языке.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии.