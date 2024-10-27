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Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах
Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах
Sputnik Грузия
Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T12:28+0400
2024-10-27T12:28+0400
2024-10-27T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в связи с победой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,646% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах. Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы 2016 в грузии
политика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы 2016 в грузии
Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах
Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в связи с победой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября.
"Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,646% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах.
"Выражаю уверенность, что результаты выборов будут способствовать дальнейшему развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, которые берут начало в воле наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и в более широкой географии", — говорится в послании.
Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога.
За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,6 % избирателей, в частности:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 10,93%,
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,12%,
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,78%,