https://sputnik-georgia.ru/20241027/prezident-azerbaydzhana-pozdravil-premera-gruzii-s-pobedoy-pravyaschey-partii-na-vyborakh-290607075.html

Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

Sputnik Грузия

Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T12:28+0400

2024-10-27T12:28+0400

2024-10-27T12:28+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы 2016 в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в связи с победой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 99,646% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 100 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1117 480 избирателей, или 54,086% принявших участие в выборах. Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы 2016 в грузии