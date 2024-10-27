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Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC
Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC
Sputnik Грузия
На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T15:12+0400
2024-10-27T15:12+0400
2024-10-27T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский боец, 27-летний Илья Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. С первых же минут боя, который прошел в Абу-Даби, Топурия получил преимущество, активно действовал в стойке. Второй раунд также прошел с преимуществом грузинского бойца, но на встречных курсах. Топурия получил решающее преимущество во третьем раунде и в итоге победил Холлоуэя нокаутом. Титул чемпиона грузинский боец завоевал в феврале этого года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября впервые в карьере защитил титул. За всю свою 12-летнюю карьеру в UFC Холлоуэй потерпел первое поражение нокаутом. На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах. Следующим соперником Топурия, скорее всего, вновь станет Александр Волкановски. Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, илья топурия
Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC
На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский боец, 27-летний Илья Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя.
С первых же минут боя, который прошел в Абу-Даби, Топурия получил преимущество, активно действовал в стойке.
Второй раунд также прошел с преимуществом грузинского бойца, но на встречных курсах. Топурия получил решающее преимущество во третьем раунде и в итоге победил Холлоуэя нокаутом.
Титул чемпиона грузинский боец завоевал в феврале этого года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября впервые в карьере защитил титул.
За всю свою 12-летнюю карьеру в UFC Холлоуэй потерпел первое поражение нокаутом.
На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах.
Следующим соперником Топурия, скорее всего, вновь станет Александр Волкановски.
Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.