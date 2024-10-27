https://sputnik-georgia.ru/20241027/topuriya-nokautiroval-kholloueya-i-zaschitil-chempionskiy-poyas-ufc-290607666.html

Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC

Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC

Sputnik Грузия

На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T15:12+0400

2024-10-27T15:12+0400

2024-10-27T15:12+0400

спорт

новости

грузия

илья топурия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0e/273052922_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_b2d1a3afef13f8d1a28f059e0bf9e9f7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский боец, 27-летний Илья Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. С первых же минут боя, который прошел в Абу-Даби, Топурия получил преимущество, активно действовал в стойке. Второй раунд также прошел с преимуществом грузинского бойца, но на встречных курсах. Топурия получил решающее преимущество во третьем раунде и в итоге победил Холлоуэя нокаутом. Титул чемпиона грузинский боец завоевал в феврале этого года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября впервые в карьере защитил титул. За всю свою 12-летнюю карьеру в UFC Холлоуэй потерпел первое поражение нокаутом. На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах. Следующим соперником Топурия, скорее всего, вновь станет Александр Волкановски. Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, илья топурия