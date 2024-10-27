Вопрос Грузии рассмотрят на заседании Евросовета – Шарль Мишель оценил итоги выборов
22:13 27.10.2024 (обновлено: 22:24 27.10.2024)
© photo : European UnionПрезидент Европейского совета Шарль Мишель после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана (22 мая 2022). Брюссель
© photo : European Union
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Нарушения на выборах в Грузии должны быть серьезно расследованы быстро, прозрачно и независимо
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Вопрос Грузии включен в повестку неформального заседания Европейского Совета, запланированного в Будапеште в ноябре, написал председатель Европейского совета Шарль Мишель с социальной сети X.
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
Following the parliamentary elections in Georgia, I intend to put Georgia on the agenda of the informal #EUCO in Budapest.— Charles Michel (@CharlesMichel) October 27, 2024
We note the OSCE/ODIHR preliminary assessment and call on the Central Election Commission and other relevant authorities to fulfil their duty to swiftly,…
"После парламентских выборов в Грузии я решил включить вопрос Грузии в повестку неформального заседания Европейского Cовета, запланированного в Будапеште", – заявил Мишель.
Как написал европейский политик, нарушения на выборах в Грузии должны быть серьезно расследованы быстро, прозрачно и независимо.
Основные пункты заявления Шарля Мишеля:
Европейский Совет принял к сведению предварительную оценку выборов наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ;
Евросовет призывает ЦИК Грузии и другие органы оперативно расследовать все нарушения и связанные с ними обвинения,
ЕС обращается к грузинскому руководству с призывом подтвердить приверженность европейскому курсу в соответствии с выводами заседаний Евросовета в июне и октябре
По словам Мишеля, на ноябрьском заседании Европейский Совет оценит сложившуюся ситуацию и определит дальнейшие шаги в отношениях с Грузией.
Как подчеркнул Мишель, на данном этапе особенно важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими силами сейчас особенно важен.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Последние данные по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,92%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,037%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,164%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
"За Грузию" – 7,771%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.