https://sputnik-georgia.ru/20241027/vopros-gruzii-rassmotryat-na-zasedanii-evrosoveta---sharl-mishel-otsenil-itogi-vyborov-290620034.html

Вопрос Грузии рассмотрят на заседании Евросовета – Шарль Мишель оценил итоги выборов

Вопрос Грузии рассмотрят на заседании Евросовета – Шарль Мишель оценил итоги выборов

Sputnik Грузия

Нарушения на выборах в Грузии должны быть серьезно расследованы быстро, прозрачно и независимо 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T22:13+0400

2024-10-27T22:13+0400

2024-10-27T22:24+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Вопрос Грузии включен в повестку неформального заседания Европейского Совета, запланированного в Будапеште в ноябре, написал председатель Европейского совета Шарль Мишель с социальной сети X. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. "После парламентских выборов в Грузии я решил включить вопрос Грузии в повестку неформального заседания Европейского Cовета, запланированного в Будапеште", – заявил Мишель. Как написал европейский политик, нарушения на выборах в Грузии должны быть серьезно расследованы быстро, прозрачно и независимо. Основные пункты заявления Шарля Мишеля: По словам Мишеля, на ноябрьском заседании Европейский Совет оценит сложившуюся ситуацию и определит дальнейшие шаги в отношениях с Грузией. Как подчеркнул Мишель, на данном этапе особенно важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими силами сейчас особенно важен. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, обсе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024